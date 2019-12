Đình chỉ cô giáo tát liên tiếp 8 cái vào mặt học sinh tiểu học

Your browser does not support the video tag.

Mới đây đoạn clip ghi lại sự việc cô giáo Trương tại trường tiểu học Thực nghiệm Huaqingyuan, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc tát liên tiếp và mặt nam sinh khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đó, trong đoạn clip, cô Trương mắng học sinh vì ở lại qua đêm ở nhà bạn mà không xin phép phụ huynh.

"Tôi phải quản lý hơn 50 học sinh. Tôi rất bận. Đừng để bố mẹ các em phải hỏi tôi về em này mất tích, em kia chết, em khác lại gãy chân", cô giáo mắng chung cả lớp.

Sau đó, giáo viên bắt nam sinh đóng cửa phòng học rồi kéo em đến góc lớp cạnh cửa, tát em 8 cái.

Hiện cô giáo Trương đã bị đình chỉ công tác sau khi phụ huynh phản ánh lên nhà trường.

Bà Tô, hiệu trưởng nhà trường, cho biết cảnh sát và cơ quan quản lý giáo dục địa phương đang điều tra và đưa ra hỗ trợ tâm lý đối với những học sinh chịu ảnh hưởng.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, dư luận cũng vô cùng phẫn nộ trước thông tin cô Fu Jingrong, giáo viên âm nhạc trường tiểu học mới Suyu ở Tú Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt học sinh tự tát đến sưng mặt.

Cụ thể, theo đơn khiếu nại, cô Fu đã để học sinh tự quản và xem hoạt hình. Khi trở lại lớp, thấy ồn ào, cô phạt bằng cách bắt các em đứng dậy và tự tát thật mạnh vào mặt.

"Tôi giận run lên", một phụ huynh nói và cho hay có học snh tự tát đến 58 cái. Sau khi xác định những phản ánh của phụ huynh là sự thật, Phòng giáo dục quận Suyu đã cảnh cáo cô giáo và đình chỉ công tác

