Điều tra người cha ép con gái uống 'thuốc độc' rồi livestream

Ngày 21/12, lãnh đạo bệnh viên Đa khoa Đồng Nai xác nhận tối ngày 20/12 đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân H.V.T (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhập viện với nguyên nhân ngộ độc thuốc trừ sâu. Tuy nhiên sau khi thực hiện các biện pháp xử lý, không phát hiện độc tố trong cơ thể bênh nhân T. Hiện bệnh nhân này sức khỏe ổn định.

Trước đó, chiều cùng ngày ông T. đưa con gái (khoảng 3 tuổi) vào bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu và khai với bác sĩ là bị một nhóm người ép 2 cha con uống thuốc trừ sâu. Các bác sĩ đã chuyển ông T. sang bệnh viện Đồng Nai, đồng thời tổ chức cấp cứu cho bé gái. Kết quả không phát hiện độc tố ở bé gái này.

Cũng trong thời gian ông T. ở bệnh viện Đồng Nai, thì trên mạng xã hội xuất hiện clip cảnh một người đàn ông ép một bé gái uống chai nước được người đàn ông nói là thuốc thuốc độc. Xác định người đàn ông trong clip là ông T., bệnh viện Đồng Nai đã báo công an. Hiện Công an TP Biên Hòa đang phói hợp với Công an huyện Trảng Bom đang xác minh làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, ông T. giận vợ nên ép con gái cùng uống nước trong chai rồi livestream lên mạng xã hội.

Tác giả: MẠNH THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong