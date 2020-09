Điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 14/9, chị D. (sinh năm 1999) cùng em là Q. (sinh năm 2007) về nhà mẹ ruột là Mai Thị Thúy C. (sinh năm 1979, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) kêu cửa nhưng không có ai trả lời nên mở khóa cửa đi vào (cửa khóa bằng mật khẩu).

Hiện trường xảy ra vụ án

Khi cả 2 vào đến phòng ngủ của chị D. thì thấy Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1978, là chồng sau của chị C.) nằm đè trên người chị C. ở trên giường. Tuấn bị thương ở tay trái, chảy nhiều máu, còn chị C. đã tử vong, trong phòng có mùi thuốc trừ sâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường và đưa Nguyễn Anh Tuấn đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, giữa Tuấn và chị C. thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm có nghe họ cãi nhau, nghi ngờ Tuấn đã sát hại chị C. sau đó dùng dao cắt tay và uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.