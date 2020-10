Điểm mặt những smartphone giảm giá mạnh cuối tháng 10/2020: Toàn sản phẩm đáng “đồng tiền bát gạo”

Poco F2 Pro

Là một “siêu phẩm” của Xiaomi, Poco F2 Pro được ra mắt hồi tháng 5/2020 ở mức giá 12,5 triệu đồng, nhưng hiện đã giảm xuống còn 10,7 triệu đồng. Poco F2 Pro được đánh giá là chiếc điện thoại sở hữu vẻ ngoài đẳng cấp và sang trọng nhờ phần viền được làm bằng chất liệu kim loại cứng cáp và bắt mắt.

Màn hình của sản phẩm này có kích thước 6,67 inch, được trang bị công nghệ HDR+ và độ phân giải Full HD+ mang đến cho người dùng từng chi tiết với độ sắc nét và chân thực cao.

Nhờ sở hữu chip Snapdragon 865, Poco F2 Pro có tốc độ xử lý đa nhiệm nhanh chóng và mượt mà, luôn ổn định ngay cả khi người dùng chơi game hay sử dụng những ứng dụng nặng.

Pin của thiết bị này có dung lượng lên tới 4700mAh, trang bị sạc nhanh 30W, cho phép người dùng thoải mái sử dụng suốt một ngày dài mà không lo hết pin. Ngoài ra, POCO F2 Pro còn được trang bị công nghệ tản nhiệt LiquidCool 2.0 với hệ thống ba lớp tản nhiệt giúp làm mát tốt hơn, hạn chế tình trạng điện thoại bị nóng gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên chiếc điện thoại này là bộ 4 camera sau gồm camera chính lên đến 64MP, camera góc rộng 13MP, camera cảm biến độ sâu 2MP và camera tele 5MP, giúp tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp và sống động.

Camera selfie của Poco F2 Pro được nâng cấp thành dạng camera “thò thụt” với độ phân giải 20MP, hứa hẹn mang đến những bức ảnh selfie rõ nét và tươi sáng.

Galaxy S20 FE

Mẫu điện thoại này mới chỉ được Samsung bán ra vào hôm 9/10 với giá 16 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mức giá của Galaxy S20 FE giảm 1,3 triệu đồng, xuống còn 14,7 triệu đồng.

Dòng sản phẩm này có thiết kế khá giống với chiếc Galaxy S20 bản tiêu chuẩn với một loạt tùy chọn màu sắc trẻ trung, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128 GB. Galaxy S20 FE sử hữu màn hình siêu tràn viền Infinity-O có kích thước 6,5 inch, với phần viền mỏng mang lại cảm giác trải nghiệm thực sự trên màn ảnh sống động, màu sắc chân thực.

Thiết bị được trang bị con chip Exynos 990 8 nhân mạnh mẽ cùng chip đồi họa GPU Mali-G77 MP11, cho phép người dùng thoải mái trải nghiệm những dòng game nặng mà không lo xảy ra tính trạng giật lag.

Viên pin được sử dụng cho Galaxy S20 FE có dung lương 4500mAh, hỗ trợ nhiều công nghệ sạc khác nhau như sạc nhanh, sạc người không dây. Bên cạnh đó, Galaxy S20 FE còn có thể được dùng như một cục sạc di động khi dễ dang chia sẻ nguồn năng lượng cho các thiết bị khác.

Ngoài một camera 32MP ở mặt trước, thiết bị còn sở hữu ba cảm biến camera ở phía sau, gồm một camera tiêu chuẩn 12MP, một camera góc rộng 12MP và một camera tele 8MP. Hệ thống camera trên Galaxy S20 cũng được tích hợp nhiều chế độ chụp hấp dẫn như làm đẹp AI, xóa phông, chụp đêm… giúp người dùng có ngay những bức hình cuốn hút.

Samsung còn tăng thêm sự an toàn cho thiết bị với khả năng kháng nước, chống bụi chuẩn IP68 giúp người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng cho những buổi đi chơi du lịch, tắm biển.

Vivo V20

V20 là một mẫu smartphone năng động dành cho giới trẻ có thiết kế mỏng với nhiều màu sắc thời thượng mới được Vivo cho ra mắt vào đầu tháng 10/2020, có giá 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này tại một số của hàng đang được bán với giá 7,6 triệu đồng, tức giảm 900.000 đồng so với giá ban đầu.

Sản phẩm sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,44 inch có độ phân giải Full HD+ (1080 x 2400 pixels), cho hình ảnh hiển thị sắc nét, tinh xảo và sống động hơn nhưng tiết kiệm pin tối đa.

V20 được sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 720G mạnh mẽ,mang lại hiệu năng ấn tượng và tiết kiệm điện năng, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của người dùng từ làm việc, giải trí, lướt web, xem phim, chơi tốt mọi tựa game,... Ngoài dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, sản phẩm còn có viên pin 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W.



Bộ 3 camera sau đầy ấn tượng gồm camera chính độ phân giải 64 MP khẩu độ lớn f/1.89, camera góc siêu rộng 8 MP và camera đo chiều sâu 2 MP với đầy đủ các tính năng như chụp ngày, chụp đêm, chân dung xóa phông, siêu cận…, cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo, cho ra những bức ảnh mang phong cách riêng mình.

Trong khi đó, camera trước của Vivo V20 có độ phân giải lên tới 44 MP, hoàn toàn vượt trội khi so sánh với bất cứ smartphone nào cùng phân khúc hiện nay, nhờ đó V20 có thể chụp ảnh selfie vô cùng sắc nét.

iPhone 8 Plus

Dòng sản phẩm này là phiên bản kế nhiệm của iPhone 7 Plus, được ra mắt vào năm 2017. Sau 3 năm trình làng, iPhone 8 Plus hiện vẫn được bán chính hãng ở Việt Nam với giá 12,7 triệu đồng cho bản 128 GB, tức giảm 700.000 đồng so với mức giá tháng 9. Trong khi đó, hai phiên bản bộ nhờ 64GB và 256GB của sản phẩm này đã hết hàng.

Mặc dù vẫn giữ nguyên màn hình LCD 5,5 inch như phiên bản trước, iPhine 8 Plus được cải tiến về độ phủ màu lớn và công nghệ True Tone, thông qua cảm biến ánh sáng xung quanh và tự động thay đổi độ sáng màn hình điện thoại giúp bạn đỡ mỏi mắt hơn.

Sản phẩm được trang bị con chip Apple A11 Bionic 6 nhân manh mẽ cùng hệ điều hành iOS 13, thỏa mãn nhu cầu của người dùng từ những tác vụ bình thường tới việc chơi các loại game đình đám như PUBG Mibile hay Liên quân Mobile.

Một điểm nhấn nữa của sản phẩm này là hệ thống camera. Camera trước của iPhone 8 Plus không chỉ cho ra những bức hình đẹp tự nhiên mà còn hỗ trợ tốt cho việc gọi video. Trong khi đó, cụm camera kép 12MP ở mặt sau với chế độ chụp ảnh xóa phông hiện đại hứa hẹn mang đến nhiều bức ảnh đẹp “hút hồn”. Có thể nói, dù nhiều mẫu iPhone khác cao cấp hơn đã được Apple ra mắt, iPhone 8 Plus vẫn không hề bị lỗi thời.

Realme 7i

Sản phẩm mới của Realme hiện được bán với giá 6 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với giá bàn tại thời điểm mới lên kệ.

Sản phẩm được trang bị màn hình IPS LCD 6.5 inch độ phân giải HD với tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 90%. Máy sử dụng con chip Snapdragon 662, RAM 8GB kết hợp ROM 128GB, cùng viên pin có dung lượng 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Phần cảm biến vân tay của Realme 7i sẽ nằm ở mặt lưng.



Mẫu điện thoại mới của Realme có một camera selfie 16MP, cảm biến Sony IMX471 thông minh với nhiều chế độ như chụp chân dung, làm đẹp AI…

Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất trên chiếc Realme 7i vẫn là hệ thống 4 camera sau được xếp theo hình chữ L, gồm camera chính 64MP, cùng với ống kính góc siêu rộng 119°, một camera góc siêu cận 2MP để chụp macro và camera B&W 2MP.

Không chỉ hỗ trợ tính năng chụp đêm, Realme 7i còn có các tính năng thú vị khác như chụp độ phân giải cao 64MP, tăng cường sắc độ, hiệu ứng Bokeh… hứa hẹn mang tới cho người dùng những bức hình xuất sắc.