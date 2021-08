Dịch COVID-19 ngày 13-8: 'Bay thương mại' về Nghệ An cách ly sẽ tốn gần 9 triệu

Người dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam về quê trên chuyến bay 0 đồng được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 13-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, Tổng công ty Hàng không Việt Nam chi nhánh Vinh về việc đón công dân Nghệ An từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương.

Đây là những chuyến bay thương mại, bên cạnh các "chuyến bay 0 đồng" được tỉnh Nghệ An tổ chức vừa qua.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam CTCP - chi nhánh Vinh phối hợp với một công ty lữ hành tổ chức các chuyến bay thương mại (có thu phí) đón công dân Nghệ An từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 về quê.

Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 31-8 sẽ có ít nhất 4 chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Vinh, mỗi chuyến hơn 230 hành khách.

Mỗi hành khách (người lớn) sẽ phải trả chi phí 8,7 triệu đồng bao gồm vé máy bay, trang phục bảo hộ, vận chuyển về khách sạn, ăn ở khách sạn 14 ngày và xét nghiệm RT-PCR 4 lần.

Trước khi về quê, hành khách phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước giờ bay.

Đại diện công ty lữ hành phối hợp đón công dân cho hay, đến nay hai chuyến bay ngày 15 và 19-8 đã đủ chỗ. Qua cổng trực tuyến dangkyveque.nghean.gov.vn, đến nay có khoảng 26.000 người quê Nghệ An ở các tỉnh, thành phía Nam đăng ký về quê.

Nghệ An đã tổ chức 8 chuyến bay đón hơn 1.700 công dân là nhóm đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… về các khu cách ly tập trung.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An hôm 10-8, ông Thái Thanh Quý - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - yêu cầu trước mắt, thông báo tạm dừng việc đăng ký về quê để tỉnh bố trí, sắp xếp việc tổ chức đón công dân về một cách hợp lý nhất, phù hợp với năng lực của các cơ sở cách ly.

Nghệ An đã thiết lập 604 cơ sở cách ly tập trung với quy mô trên 22.000 giường. Hiện tại tỉnh này đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên địa bàn đối với hơn 27.100 người về từ vùng dịch. Sáng 13-8, Nghệ An có thêm 4 ca COVID-19 mới đều là công dân từ các tỉnh phía Nam về, đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Như vậy, tính đến nay Nghệ An có 460 ca COVID-19, trong đó có 197 người đã khỏi bệnh, xuất viện.

DOÃN HÒA

Các chốt kiểm soát kiểm tra người và phương tiện đến Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: MINH NGÀ

Hà Tĩnh thêm 14 ca COVID-19 từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về

Sáng 13-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 đều từ các tỉnh phía Nam về, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh này lên 278 ca tính từ ngày 4-6.

Trong số 14 ca COVID-19 kể trên có 10 người đi bằng phương tiện cá nhân và 4 người đi máy bay do tỉnh Hà Tĩnh tài trợ. Các ca COVID-19 có địa chỉ ở các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê và huyện Hương Sơn. Ngay khi về quê, những người trên đều được đưa đi cách ly theo quy định.

Vào tối 12-8, kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR khẳng định 14 trường hợp này mắc COVID-19.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đưa 14 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Để kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về quê, tỉnh Hà Tĩnh đã lập 3 chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh.

Các chốt kiểm soát này hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch về.

Thời gian qua, các chốt kiểm soát này liên tục phát hiện nhiều phương tiện chở người từ vùng dịch về Hà Tĩnh vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Đơn cử ngày 12-8, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đặt tại thị xã Kỳ Anh phát hiện, lập biên bản xử phạt 12 phương tiện (11 ôtô cá nhân và 1 xe khách) vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các trường hợp này có hành vi chở người về Hà Tĩnh từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Những người trở về từ vùng dịch đã được cách ly y tế theo đúng quy định.

LÊ MINH

Điều trị khỏi cho cụ già 93 tuổi từng viêm phổi nặng do COVID-19

Khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Sáng 13-8, BS Phạm Hiếu Vinh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết vừa điều trị thành công và cho xuất viện bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi nhất, từng có diễn tiến bệnh nặng do COVID-19.

Đó là cụ H.R., 93 tuổi, ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Cụ R. vào viện ngày 13-7, bị viêm phổi nặng, lại bị lẫn, không tự chăm sóc được bản thân.

Cụ được các y, bác sĩ ở khu điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 nặng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên vừa điều trị tích cực, vừa chăm sóc, hỗ trợ. Sau 20 ngày điều trị, cụ R. đã khỏe lên, cai máy thở và hít thở tự nhiên gần 10 ngày qua, chỉ số SpO2 đạt 96%.

Ngày 11-8, cụ R. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Cụ được cho xuất viện về nhà chiều 12-8.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là tuyến điều trị bệnh nhân nặng do COVID-19 cao nhất ở tỉnh này. Trong đợt dịch từ ngày 23-6 đến nay, bệnh viện này đã điều trị khỏi cho 12 bệnh nhân nặng mắc COVID-19, trong đó có những bệnh nhân tiên lượng rất xấu.

67 bệnh nhân khác sau khi điều trị tại đây đã thuyên giảm bệnh, được chuyển về các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tiếp tục điều trị, theo dõi.

DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ