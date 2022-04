Di tích cấp quốc gia kêu cứu khắp nơi (*): Số phận di tích trong tay người thiếu hiểu biết

Kênh nhà Lê "nghẹt thở" Kênh nhà Lê - di tích lịch sử cấp quốc gia dài gần 30 km từ huyện Nghi Lộc vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An - đang bị xâm hại nghiêm trọng. Dòng kênh bị thu hẹp do bị lấn chiếm, nhiều đoạn trở thành nơi chứa rác, nước thải. Kênh nhà Lê được đào từ thời Tiền Lê và được các triều đại về sau đào đắp liên tục, tạo nên tuyến đường thủy liên hoàn từ tỉnh Ninh Bình vào Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đoạn kênh nhà Lê tại Nghệ An dài 128 km, xuyên suốt qua thị xã Hoàng Mai; các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và TP Vinh. Trong kháng chiến chống Mỹ, con kênh này là tuyến vận tải đường thủy huyết mạch trên đất liền, góp phần chi viện kịp thời cho chiến trường. Ngày 7-7-2016, Bộ VH-TT-DL đã ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia kênh nhà Lê đoạn từ huyện Nghi Lộc đến TP Vinh (dài khoảng 28 km). Có mặt tại khu vực kênh nhà Lê đoạn từ sông Cấm chảy qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, chúng tôi chứng kiến dòng kênh nhiều đoạn bị công trình nhà dân lấn chiếm, rác thải tràn xuống kênh; nhiều đoạn kênh trước đây vốn rộng 20-25 m nay bị thu hẹp chỉ còn 5-7 m. "Tuyến kênh nhà Lê chảy qua địa bàn xã dài khoảng 4 km, hiện nhiều đoạn bị lấn chiếm, bồi lấp, trở thành nơi chứa nước thải" - ông Đậu Xuân Luận, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, thừa nhận. Tại các xã Nghi Phương, Nghi Diên, Nghi Vạn..., theo quan sát của chúng tôi, nhiều đoạn kênh nhà Lê đang trong tình trạng bị "bức tử" mỗi ngày. Ông Nguyễn Bá Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, cho biết nguyên nhân: "Di tích được công nhận nhưng chưa được cắm mốc, khoanh vùng nên không có hành lang rõ ràng để bảo vệ. Ngoài ra, việc xử lý các vi phạm cũng khó vì không có căn cứ rõ ràng". Tại đoạn chảy qua huyện Hưng Nguyên, TP Vinh, kênh nhà Lê cũng bị nhiều công trình như trạm trộn bê-tông, nhà dân xây mới, bãi cát lấn chiếm. Đặc biệt là đoạn qua phường Vinh Tân, TP Vinh; nhiều công trình lớn, quy mô đã được cấp phép ngay trong hành lang bờ kênh. Hậu quả là lòng kênh ngày càng bị thu hẹp, nhiều chỗ trở thành nơi chứa rác, nước thải. Theo ông Vũ Hồng Đức, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT và Truyền thông TP Vinh, để bảo tồn di tích kênh nhà Lê, cần sớm có kế hoạch khoanh vùng, bảo vệ di tích. Ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Nghệ An, thừa nhận thực trạng di tích kênh nhà Lê bị lấn chiếm; tuy nhiên, ông cho rằng theo phân cấp, trách nhiệm quản lý di tích trước hết là do chính quyền các địa phương có kênh đi qua. "Thời gian tới, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các huyện có di tích đi qua và TP Vinh tiến hành cắm mốc, khoanh vùng để có thể bảo vệ di tích một cách tốt nhất" - ông Vinh khẳng định.