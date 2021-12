Đi học được 2 ngày, nam sinh tiểu học nhiễm Covid-19, cả lớp phải dừng học

Chiều 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 42 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca cộng đồng tại TP. Vinh, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai. Trong số đó có 13 ca có triệu chứng và 29 ca không có triệu chứng.

Trong số các ca nhiễm cộng đồng có một ca là học sinh tiểu học của trường tiểu học Hưng Bình (phường Hưng Bình, TP. Vinh). Trước đó, bắt đầu từ ngày 27/12, các trường tiểu học và khối 6,7,8 bắt đầu cho học sinh trở lại học trực tiếp sau 4 tháng nghỉ dịch từ đầu năm học.

Trường học ở Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh.

Sau 2 ngày đi học, đến sáng 29/12, nam sinh Đ.Q.C. (9 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh; học sinh trường tiểu học Hưng Bình) có triệu chứng sốt nhẹ nên cùng mẹ là Đ.T.B.T. (SN 1982; có biểu hiện ho, rát họng) đến Trạm y tế phường để khám và test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Cả 2 mẹ con chị T. được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, phường Hưng Bình đã phong tỏa tạm thời 12 hộ dân trên tuyến đường Ngô Tuân, do thời gian qua các cháu trong khu vực này thường hay chơi đùa với nhau.

Công tác truy vết cũng được gấp rút triển khai, đến nay đã xác định được 74 F1 của 2 mẹ con chị T..

Do 2 ngày qua nam sinh C. đã đến trường học nên địa phương đã quyết định cho toàn bộ học sinh lớp của C. đang theo học gồm 38 em học sinh nghỉ học trực tiếp, cách ly tại nhà và học trực tuyến.

Trong chiều 29/12, phường Hưng Bình cũng đã lấy mẫu toàn bộ các F1 liên quan đến 2 ca nhiễm cộng đồng này.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7.581 ca mắc Covid-19. Hiện đã có 6.243 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ