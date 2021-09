Đi dự tiệc sinh nhật, đánh người suýt chết vì "ngứa mắt"

Pháp luật

Ngày 6/9/2021, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần (SN 2004) trú tại bản Kéo, xã Huổi Một, huyện Sông Mã và Quàng Văn Biển (SN 2003) trú tại bản Co Kiểng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã về tội "Cố ý gây thương tích".