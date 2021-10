Đi cai nghiện về, mở "đại lý ma túy" ngay tại nhà riêng

Sau khi chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy, Lang Văn Hòa tái nghiện và tiếp tục có hành vi hoạt động phạm tội về ma túy khi mở điểm bán lẻ ma túy ngay tại nhà riêng.

Đối tượng Lang Văn Hòa.

Hòa móc nối với các nguồn cung cấp và khách hàng mua ma túy ở các địa phương khác nhau. Do đã từng hoạt động phạm tội về ma túy nên Hòa rất cảnh giác, thủ đoạn tinh vi, chỉ giao dịch với người quen biết, ít giao lưu với người ngoài.

Tang vật vụ án.

Sau khi xác định được Hòa đang tập kết "hàng" tại nhà, ngày 3/10, Công an huyện Quế Phong, Công an xã Châu Kim và Đội Kiểm soát, phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An tiến hành vây bắt đối tượng này cùng tang vật 4.600 viên hồng phiến.

Tại Cơ quan Công an, Hòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên được Hòa mua từ xã biên giới Tri Lễ về bán kiếm lời.

