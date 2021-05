Đeo nhiều vàng, nữ giúp việc bị thợ sửa nhà đâm trọng thương

Ngày 27-5, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Minh (37 tuổi; ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ thêm hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, sáng 25-5, ông Đỗ Quang Đệ (60 tuổi; ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) thuê Minh đến sửa cửa và tường căn nhà của mình. Khi Minh đang làm việc trên tầng 3 thì phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh (giúp việc cho gia đình ông Đệ) đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả tiền thiếu nợ cờ bạc.

Nguyễn Bá Minh tại cơ quan công an.

Minh lấy con dao chủ nhà dùng để cắt tỉa cây, đâm liên tiếp vào người bà Thanh. Ông Đệ nghe tiếng người giúp việc kêu cứu nên chạy lên thì bị Minh đâm trọng thương. Bà Thanh giằng co với Minh, gắng sức chạy ra ngoài cửa kêu cứu nên thủ phạm hoảng sợ, lấy xe máy tẩu thoát. Sau đó, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Ninh Kiều đã chia nhiều mũi trinh sát truy tìm, theo dấu đối tượng tại các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang… Đến 11 giờ ngày 26-5, Công an quận Ninh Kiều đã phát hiện và bắt giữ Minh khi đang lẩn trốn trong khu vườn ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

