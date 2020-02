Đến thăm ngôi chùa có bức tượng Phật Nằm bằng đá cẩm thạch trắng lớn nhất Thái Lan

Nằm cách Udon Thani 115 km, ngôi chùa tọa lạc trên một đỉnh đồi trong khu bảo tồn rừng quốc gia Na Yung-Nam Som, ngôi chùa nổi tiếng với các tòa nhà có mái màu xanh lam, do đó ngôi chùa còn tên là chùa Xanh. Sảnh chính của ngôi chùa tự hào có bức tượng Phật Nằm bằng đá cẩm thạch trắng xuất xứ từ Ý, nặng 780 tấn, dài 20 m và đang nắm giữ vị trí bức tượng đá lớn nhất Thái Lan hiện nay. Ở dưới bệ của bức tượng có 22 tấm mạ đồng nói về cuộc đời Đức Phật. Người dân Thái Lan mỗi khi đến thăm chùa đều thành kính đi quanh bức tượng 3 lần, vừa đi vừa cầu kinh để tỏ lòng kính ngưỡng đức Phật và cầu mong những điều an lành, may mắn. Ngoài ra, ngôi chùa cũng có một bảo tháp bằng vàng cao 25 m. Tổng cộng chi phí xây dựng ngôi chùa lên tới 370 triệu Baht (11.1 triệu USD).

Đặc biệt, nếu có cơ hội thăm chùa vào buổi tối, du khách sẽ được chứng kiến cảnh đẹp lộng lẫy, thuần khiết của bức tượng cũng như ngôi chùa. Đây có lẽ là khung cảnh mà bất cứ ai cũng nên ngắm nhìn một lần trong đời.

