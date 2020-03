Đến năm 2025: 90-95% cặp vợ chồng được truyền thông nâng cao trách nhiệm mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con

Toàn cảnh cuộc họp.

Chi cục dân số KHHGĐ Nghệ An - đơn vị tham mưu nêu lí do cần thiết ban hành đề án. Đó là : Trọng tâm công tác dân số đã chuyển từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Đặc biệt , Nghệ An có quy mô dân số lớn thứ 4 (hơn 3,3 triệu người ); có mức sinh cao thứ 2 cả nước và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thực sự báo động (114 bé trai/ 100 bé gái).

Đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số phát biểu tại cuộc họp.

Cho ý kiến dự thảo đề án, các thành viên dự họp đồng tình với các mục tiêu : 90-95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được truyền thông nâng cao trách nhiệm về cuộc vận động “mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”. 90% người dân được cung cấp thông tin về thực trạng , nguyên nhân, hậu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hoá dân số. 80-85% người dân được cung cấp thông tin nâng cao chất lượng dân số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thống nhất ban hành đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thống nhất ban hành đề án. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo đề án tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý sửa đổi. Cần bám vào thực trạng, khó khăn nhất hiện nay của Dân số Nghệ An để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho từng vùng đặc thù. Trong đó chú trọng vùng có tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, mất cân bằng giới tính. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ..Và một nội dung hết sức quan trọng là ngoài các giải pháp cho vùng đặc thù thì đổi mới hình thức truyền thông để công tác này thực sự chuyển động; từ đó thay đổi nhận thức và chuyển biến về hành vi của người dân.

Tác giả: Thu Hiền - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An