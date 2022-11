Đến chơi nhà bạn gái gặp chó dữ, thanh niên liền thể hiện 'võ công thâm hậu' khiến dân mạng cười ngất

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền đến chơi nhà bạn gái. Tuy nhiên, khi vừa chạy xe máy vào sân, nam thanh niên đã bị một chú chó khá to nhảy vồ tới sủa inh ỏi, bên cạnh đó, chú chó tỏ ra khá hung dữ khi liên tục xông vào định cắn nam thanh niên.

Thế nhưng, nam thanh niên cũng không phải dạng vừa khi liên tục thể hiện những thế võ cực chuẩn của mình, nhằm "né đòn" của chú chó.

Your browser does not support the video tag.

May mắn sau đó, người đàn ông được cho là bố cô gái đã xuất hiện, nhanh chóng ra lệnh cho chú chó rời đi nơi khác, nam thanh niên lúc này mới thoát nạn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước sau màn ứng phó của nam thanh niên với chú chó dữ nhà bạn gái:

"Ông anh ý chí sinh tồn mạnh ghê, gặp chó nhảy cao hơn mấy vận động viên chuyên nghiệp"

"Con chó kiểu: Hai bên gia đình đồng ý nhưng tôi thì không. Anh đi về đi"

"Ông anh võ công thâm hậu đấy. Nó tấn công dồn dập như thế mà không bị nhát nào"

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, gia đình nào nuôi chó dữ không nên chủ quan như vậy. Tốt nhất hãy nhốt chó lại để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn