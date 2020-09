Để lại lá thư cho con trai 2 tuổi, người đàn ông Hải Phòng nhảy cầu tự vẫn

Cơ quan chức năng huyện An Lão (Hải Phòng) đang huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm tung tích người đàn ông nhảy từ cầu Khuể xuống sông Văn Úc vào trưa 12/9. Người đàn ông này để lại một bức thư (gửi con trai nhỏ) và đôi dép rồi bất ngờ gieo mình sông Văn Úc, VOV đưa tin.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này là Bùi Đình T (SN 1991) trú tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng. Theo ông Lương Đăng Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Viên, huyện An Lão, anh T là lao động tự do tại địa phương, đã có vợ và một con trai 2 tuổi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Thời gian gần đây, vợ chồng anh T ly thân. Vợ anh T cùng con trai chuyển về nhà ngoại (cùng thôn Đại Điền) nên anh T nảy sinh tâm lý buồn chán, tiêu cực. Trước khi nhảy cầu Khuể, anh T có gọi điện thoại cho một số người bạn thân chia sẻ ý định tự vẫn và được bạn bè hết sức can ngăn.

Trức đây, từng có vụ nhảu cầu Khuể trong quá khứ. Theo đó, vào hồi 19h ngày 5/11/2019, UBND xã Tiên Hưng nhận được thông tin từ công an huyện Tiên Lãng nhằm xác minh trường hợp một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ nhảy cầu Khuể tự tử, nghi là người thuộc xã Tiến Hưng.

Sau khi nhận thông tin, UBND xã đã cử lãnh đạo xã, công an cùng trưởng thôn Duyên Hải đến trực tiếp gia đình anh Vũ Văn Th - chồng của nạn nhân. Qua xác minh, lúc 17h30 ngày 5/11/2019, vợ anh Th là chị Lã Thị T (sinh năm 1985) đèo 2 con trai (sinh năm 2009 và 2015) bằng xe máy nói đi mua quần áo cho con.

Sau đó, chị T đi về hướng đầu huyện Tiên Lãng. Đến 19h cùng ngày có thông tin chị T chở 2 con lên cầu Khuể (thị trấn Tiên Lãng) tự tử. Tuy nhiên, đứa con lớn là Vũ Anh T (sinh năm 2009) đẩy ra, còn chị T ôm con Vũ Anh T (sinh năm 2015) nhảy xuống sông, để lại thư tuyệt mệnh trong cốp xe.

