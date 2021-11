Đấu giá đất ở xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An: Nhiều lô đất giá đấu trúng sát nút giá tối thiểu

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13.219 tỷ đồng, bằng 94,20% dự toán cả năm và tăng 13,15% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.910 tỷ đồng, bằng 93,18% dự toán và tăng 9,60%. Thu ngân sách 9 tháng tăng so cùng kỳ năm trước do có một số khoản thu tăng đột biến như: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.309 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán giao từ đầu năm và tăng 60,48% so cùng kỳ năm 2020; Thu tiền sử dụng đất đạt 3.776,7 tỷ đồng, đạt 125,89% dự toán và tăng 18,90% so với cùng kỳ 2020. Được biết, năm 2020, nguồn thu từ hoạt động đấu giá đất trên địa bàn đạt khoảng 4.500 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, nguồn thu từ hoạt động này ước đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động đấu giá đất trên địa bàn Nghệ An diễn ra khá sội động và đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh nhà, trong đó tập trung vào các địa phương như các huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên, TP Vinh.... Riêng tại huyện Yên Thành, qua tìm hiểu được biết, từ đầu năm đến nay, địa phương này đã tổ chức đấu giá đất tại 16 xã với khoảng 480 lô đất. Tổng nguồn thu khoảng 400 tỷ đồng. Ông Thái Hữu An, Trưởng phòng TNMT huyện Yên Thành cho biết thêm: Dự kiến từ nay cho đến cuối năm, Yên Thành sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá đất tại 7 xã.