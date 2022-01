Đất nền Nghệ An 'sôi động' dịp đầu năm

Mức độ quan tâm dẫn đầu thị trường

Đất nền cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn luôn được xem là kênh đầu tư lý tưởng nhất, với tiềm năng tăng giá, lợi nhuận hấp dẫn cũng như đảm bảo tính an toàn và bền vững. Tại Nghệ An, địa phương có dư địa phát triển lớn và đứng top 3 thị trường bất động sản hấp dẫn nhất cả nước, đất nền càng có nhiều sức hút và được người mua săn đón nhất hiện nay.

Theo dữ liệu khảo sát thị trường Nghệ An trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022 của trang web bactrungbo.vn công bố mới đây, trong thời điểm cận Tết âm lịch, nhu cầu rao bán và tìm kiếm đất nền có đà tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng lượng tin đăng rao bán bất động sản tại Nghệ An trong tháng 1/2022 tăng 7% so với tháng trước và tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tin rao bán tăng tới 12% với đất nền nói chung và 8% đối với đất nền dự án.

Về nhu cầu tìm kiếm bất động sản, trong tháng 12 thị trường ghi nhận lượt tìm kiếm tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, đất nền dự án và đất nền riêng lẻ là phân khúc có lượng quan tâm tăng hơn 4% trong khi các phân khúc khác có đà giảm nhẹ. Riêng với một số điểm nóng về đất nền như Nghi Liên – TP Vinh và Diễn Châu, lượt tìm kiếm tăng trung bình từ 18 - 22% và là hai khu vực dẫn đầu Nghệ An về tăng trưởng nhu cầu tìm mua đất nền tháng đầu năm 2022.

“Bùng nổ” lượng giao dịch đầu năm 2022

Đánh giá về thị trường đất nền Nghệ An dịp đầu năm 2022, đại diện Đất Xanh Bắc Trung Bộ - đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu tại Bắc Trung Bộ cho biết: “Đất nền luôn được xem là dòng sản phẩm đầu tư bền vững nên vốn được nhiều khách hàng ưa chuộng. Kể từ cuối năm 2021 đến đầu năm nay, đất nền Nghệ An đã có sự phục hồi nhanh và đến nay giữ đà tăng trưởng ổn định, nên mức độ quan tâm và giao dịch đều ghi nhận tăng là điều có thể dự đoán trước”.

Đất nền dự án với hạ tầng đồng bộ và chủ đầu tư uy tín là phân khúc được khách hàng Nghệ An ưa chuộng nhất

Cùng với các yếu tố như lạm phát, chốt lãi chứng khoán đổ sang bất động sản… thì lượng kiều hối dồn dập cuối năm cũng góp phần tạo nên sức mua sôi động cho địa phương. Theo Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng người đi làm việc và học tập ở nước ngoài nhiều nhất cả nước. Trong năm 2021, lượng kiều hối gửi về địa phương ước đạt khoảng 450 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng) và theo thường lệ hàng năm, khoảng 25% lượng tiền này (tương đương 2.500 tỷ đồng) sẽ được đầu tư vào bất động sản.

Bức tranh về chính sách, kiểm dịch tốt cùng “hộ chiếu” vaccine giúp đi lại thuận tiện hơn cũng góp phần tạo “bệ đỡ” cho dòng chảy của nguồn tiền. Theo các báo cáo bất động sản địa phương, giao dịch đất nền Nghệ An đã tăng trưởng đều đặn ngay từ những tháng bắt đầu triển khai tiêm mũi 1 vaccine và tính đến nay lượng giao dịch đã tăng khoảng 30%, mức tăng được đánh giá là vượt trội và cho thấy sức hấp thụ mạnh của thị trường.

Khu đô thị Hoàng Sơn tại Diễn Châu đang dẫn dắt thị trường trong phân khúc đất nền dự án đầu năm 2022

Bên cạnh giao dịch, số lượng nguồn cung được “bơm” ra thị trường cùng những biến động về giá cũng là chỉ báo cho thấy đất nền sẽ là phân khúc tạo sóng trong năm 2022. Đơn cử, dự án Vinh New Center tại Nghi Liên – TP Vinh vừa được tung ra vào giữa tháng 12/2021 cho đến nay đã thực hiện thành công gần 70% giao dịch. Tại Diễn Châu, dự án Khu đô thị Hoàng Sơn đã ghi nhận đà tăng giá lần thứ 2 trong năm 2022, với mỗi lần tăng từ 3 – 5% và đang được xem là dự án chủ lực dẫn dắt thị trường.

Nhận định về việc sở hữu đất nền trong giai đoạn này, đại diện Đất Xanh Bắc Trung Bộ cho biết nhà đầu tư nên xác định chiến lược lâu dài gắn với các yếu tố bền vững và có kế hoạch tài chính rõ ràng. Bên cạnh các thông tin như chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, vị trí có nhiều cơ hội phát triển theo quy hoạch vùng…, nhà đầu tư cũng nên tìm kiếm các dự án có ngân hàng hỗ trợ để nhận được chính sách tối ưu cho dòng tiền.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baodautu.vn