Đạp nhầm chân ga, nữ khách hàng húc nam nhân viên dính vào tường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại đại lý Mercedes Hyosung ở Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Trong clip, một nữ khách hàng đã ngồi lên chiếc CLS ở chỗ đỗ để lái thủ. Phía trước có hai nam nhân viên đang đứng sát bức tường. Lúc này, chiếc xe sang từ từ lăn bánh nhưng không rẽ phải để ra khỏi bãi đổ mà lao vọt về phía trước, đâm trúng một nam nhân viên.

Cú đâm mạnh khiến nạn nhân bị chèn vào tường và gục xuống với vẻ đau đớn. Ngay sau đó, những người xung quanh liền chạy tới trong khi chiếc ô tô vẫn dừng tại chỗ. Có lẽ do quá hoảng sợ nên nữ tài xế đã không thể lùi xe lại.

Được biết, nạn nhân được đưa tới bệnh viện và phải phẫu thuật do gãy xương. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn