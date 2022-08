Dành tặng những “cái ôm tuyệt vời đầu tiên” cho tất cả trẻ sơ sinh

Bé lau khô và ủ ấm

Thực hiện kẹp và cắt dây rốn muộn một thì

Hỗ trợ cho trẻ bú cữ bú đầu tiên ngay trên bụng mẹ

Hoàn thành tối thiểu 90 phút da kề da tiến hành cân, tiêm vitamin K và mặc đồ cho bé.

Da kề da trong sinh thường

Những “cái ôm đầu tiên” sẽ giúp gắn kết tình cảm mẹ con, kích thích ham muốn tìm vú mẹ và bú sớm ngay sau sinh. Ngoài ra, da kề da còn giúp trẻ không bị hạ thân nhiệt, duy trì nhiệt độ cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa và các giác quan, phát triển các đường dẫn truyền thần kinh cần thiết cho não bộ.

Da kề da trong sinh mổ

Chậm cắt dây rốn cho trẻ ngay sau sinh giúp cho bé được nhận đầy đủ các tế bào gốc “tự nhiên” từ mẹ truyền sang con, giúp bé nhận đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể qua dây rốn … Nhờ đó giúp trẻ đủ tháng không bị thiếu máu do thiếu sắt trong những tháng đầu, và đặc biệt ở trẻ non tháng không bị thiếu máu cũng như giảm tỷ lệ xuất huyết não do giảm Prothrombin.

Trẻ bú trong quá trình “da kề da” cũng giúp sữa về sớm và nhiều hơn. Tử cung co tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ băng huyết sau khi sinh, giúp mẹ tiếp thêm nghị lực, giảm nỗi đau “vượt cạn”.

Hướng dẫn bé sơ sinh tập bú

Với những giá trị tuyệt vời mà nó mang lại, Bệnh viện Quốc tế Vinh áp dụng quy trình EENC cho 100% sản phụ sinh thường và sinh mổ. Đồng thời lên kế hoạch theo dõi, chăm sóc cho từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn và chăm sóc tốt nhất cho bé ngay từ khi chào đời.

Hãy trao chúng tôi cơ hội và đón nhận khoảnh khắc hạnh phúc nhất này cho các gia đình nhé!

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn