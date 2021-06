Đánh sập “lô cốt” ma túy trong ngõ hẻm của hai chị em gái

Theo điều tra, qua nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 4-2021, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một đối tượng nữ tại Đà Nẵng không nghề nghiệp nhưng bất minh về tài chính, kinh tế, tiêu xài hoang phí. Tiếp tục tìm hiểu, Công an nghi vấn đối tượng mua bán ma túy nên xác minh, để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Anh (SN 1986; ngụ nhà số K80H36/4 Nguyễn Chánh, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Công an xác định đối tượng là Nguyễn Thị Xuân Anh (SN 1986; ngụ nhà số K80H36/4 Nguyễn Chánh, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Sau khi có đủ căn cứ xác định Anh tổ chức mua bán ma túy, Phòng Cảnh sát Ma túy xác lập chuyên án đối tranh.

Đến tối 7-6, Công an phát hiện có 3 đối tượng đến nhà Anh rồi trở về có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã theo dõi và mời về làm việc. Qua đấu tranh Công an có đủ chứng tư liệu về hành vi phạm tội của Anh.

Lúc 23 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Ma túy khám xét khẩn cấp ngôi nhà số K80H36/4 Nguyễn Chánh; thu giữ tại phòng ngủ của Anh hơn 200g ma túy đá, 5,5 triệu đồng, 1 cân tiểu ly. Anh vắng nhà nên Công an truy xét. Chiều 8-6, Ban chuyên án và phối hợp cùng Công an TP.Hội An (Quảng Nam) ập đến một homestay ở P.Cẩm Phô (TP.Hội An) bắt giữ Anh. Qua đấu tranh, Anh thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Một số tang vật trong vụ án.

Phương thức, thủ đoạn mua bán ma túy của Anh khá tinh vi khi sử dụng căn nhà ở trong ngõ với địa hình “khó công, dễ thủ” để phòng ngừa lực lượng chức năng; thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch; tạo được vỏ bọc hoàn hảo. Điều này cũng gây khó khăn cho việc theo dõi, tiếp cận của ban chuyên án vì chỉ cần có người lạ tiếp cận xung quanh ngôi nhà là việc mua bán, giao dịch ma túy “án binh bất động”. Anh còn lợi dụng lôi kéo cả người thân để phục vụ việc mua bán ma túy của mình.

Tiếp tục điều tra, Công an tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 2001, em ruột của Anh) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”; tiếp tục mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng khác liên quan đến vụ án.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn