Đánh nhau, cặp vợ chồng rơi từ trên lan can xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một cặp vợ chồng đang vật lộn trên ban công tầng 2 của một căn hộ tại Thành phố St Petersburg, Nga.

Trong lúc giằng co, cả hai đập vào lan can và rơi thẳng xuống vỉa hè bên dưới. Thời điểm xảy ra sự việc, người vợ chỉ mặc đồ ở nhà với quần áo lót và khoác áo choàng bên ngoài, trong khi đó người chồng mặc quần áo dài đầy đủ.

Theo truyền thông địa phương, cặp vợ chồng được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Cả hai được cho là bị gãy tay chân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.



Một nhân chứng quay lại clip cho biết: "Tôi đang đi dạo cùng đồng nghiệp và quay các con phố lịch sử thì phát hiện ra họ cãi nhau. Khi máy quay của tôi lia tới họ thì cũng là lúc chuyện đó xảy ra".

Có một người có kinh nghiệm về ngành y ở gần đấy đã kiểm tra mạch cho họ và bảo rằng cả hai đều còn sống. Rồi chúng tôi gọi xe cấp cứu".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn