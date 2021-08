Đánh chết người vì nghi trộm điện thoại của bạn gái

Ngày 10/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được 3 đối tượng Nguyễn Trọng Hải (SN 1985, trú phường Yên Thế, TP. Pleiku), Ngô Thanh Giảng (SN 1988, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Bạch Thanh Luân (SN 1992, trú xã Cư An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 8/8, nghi Bùi Hoàng Phước (SN 1992, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã lấy chiếc điện thoại của bạn gái nên Giảng đã gọi Hải, Luân đến phòng trọ của Phước (xã Trà Đa, TP. Pleiku) để nói chuyện, hỏi rõ đầu đuôi.

Tại phòng trọ, Phước nói rằng mình bị vu oan, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Trong lúc bực tức, Phước lấy từ trong phòng trọ một con dao chống trả lại. Thấy thế, 3 đối tượng dùng gậy, gạch, đá đánh Phước.

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra của Công an xã Trà Đa phát hiện sự việc thì 3 đối tượng liền bỏ chạy. Ngay sau đó, Phước được lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Đến khoảng 00h ngày 9/8, lực lượng công an đã bắt giữ Hải, Giảng, Luân đang lẩn trốn ở khu vực phường Thống Nhất, TP. Pleiku.

