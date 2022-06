Đánh chết con nợ rồi bỏ vào bao tải ném xuống sông phi tang

Ngày 4-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau hơn một ngày khẩn trương điều tra, xác minh và thông báo truy tìm tung tích của nạn nhân, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 3-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã phi tang.

Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Hoàng (SN 2004), ngụ phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận ngày 20-5, do có quan hệ quen biết từ trước nên Hoàng đã cho anh T.Đ.Tr. (SN 2003; quê xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa; thường trú xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn, Hoàng không thấy anh Tr. trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng.

Bực tức nghĩ là bị lừa nên Hoàng đã lên Facebook lập tài khoản giả danh phụ nữ, kết bạn với Tr. để tán tỉnh, yêu đương.

Chiều 25-5, Hoàng hẹn gặp Tr. tại nhà riêng, khi anh Tr. vào đến sân, Hoàng chạy ra đóng cửa, uy hiếp đòi anh Tr. trả tiền. Lúc này, anh Tr. sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà, Hoàng chạy theo dùng chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu khiến anh Tr. gục ngã xuống nền nhà và tử vong.

Sau khi xác định anh Tr. đã chết, Hoàng đã dùng băng dính quấn hai tay anh Tr. trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Tr. sau đó bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Đến khoảng gần 22 giờ cùng ngày, Hoàng chở thi thể anh Tr. đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xuống sông Mã phi tang.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 1-6, người dân đi đánh bắt cá trên sông Mã (qua xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa) tá hỏa phát hiện một bao tải trôi trên sông, bên trong chứa một thi thể đang phân hủy mạnh.

Nạn nhân là nam giới có độ tuổi khoảng từ 25-35, cao khoảng 1,56 m. Thời điểm phát hiện, vùng mặt, đầu và 2 tay nạn nhân bị quấn chặt băng dính màu trắng. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong trước đó khoảng 10 ngày.

