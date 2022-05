Đánh bại U23 Philippines, U23 Myanmar đẩy U23 Việt Nam xuống thứ 3

U23 Myanmar khởi đầu không thành công ở SEA Games 31 khi chỉ thắng U23 Timor Leste với tỷ số 3-2 chật vật, còn U23 Philippines đang có tinh thần tốt khi vừa cầm hòa đương kim vô địch U23 Việt Nam với tỷ số 0-0.

Ở trận trước, các học trò của HLV Norman Fegidero đã trình diễn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhưng trước U23 Myanmar ở cuộc so tài chiều nay, sự chắc chắn của U23 Philippines đã biến mất.

Video: U23 Myanmar 3-2 U23 Philippines

Ngay giây thứ 74, hàng thủ "Azkals" đã bị xuyên thủng. Win Naing Tun thoát xuống rất nhanh trước khi dứt điểm qua hai chân thủ môn Kammeraad trong pha đối mặt, mở tỷ số cho U23 Myanmar. 6 phút sau, Win Naing Tun bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi dứt điểm dội cột dọc bật ra, dù trước mặt chỉ còn cầu môn bỏ trống.

U23 Myanmar dồn ép U23 Philippines suốt 30 phút đầu nhờ lối đá kỹ thuật và tốc độ. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Pyae Phyo Thu đã khiến đội bóng của HLV Valize Popov trả giá ở phút 34. Người gác đền của U23 Myanmar băng ra cản phá không tốt, tạo cơ hội để Bedic Hervas đánh đầu nối gỡ hòa 1-1.

U23 Myanmar thắng nghẹt thở.

4 phút sau, U23 Philippines được hưởng quả đá 11 m sau tình huống cầu thủ U23 Myanmar phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bedic hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-1.

Dù vậy, U23 Philippines không thể bảo vệ thành quả khi liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự. Phút 51, đón quả tạt của Win Naing Tun bên cánh phải, Lwin Moe Aung lắc đầu cân bằng tỷ số 2-2. Phút 53, Lwin Moe Aung đánh đầu tạo cơ hội để Soe Moe Kyaw nhanh chân dứt điểm cận thành tung lưới ngay trước đôi tay của thủ môn U23 Philippines.

U23 Myanmar sau đó chủ động giảm nhịp trận đấu, nhưng vẫn thi đấu nhỉnh hơn U23 Philippines khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trong những phút cuối, Win Naing Tun cùng đồng đội chủ động đổ bê tông, bảo vệ thành công chiến thắng 3-2 mong manh.

Đánh bại U23 Philippines, U23 Myanmar tạm chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm, còn U23 Philippnies và U23 Việt Nam tạm xếp thứ 2 và thứ 3.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo VTC News