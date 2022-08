Đang nhảy bungee, du khách bị treo lơ lửng ở độ cao 168 mét suốt nửa giờ vì một sự cố bất ngờ

Ngày 28/7 vừa qua, một sự việc hãi hùng đã xảy ra tại một danh lam thắng cảnh kết hợp vui chơi giải trí ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Your browser does not support the video tag.



Theo Sohu, một du khách khi đang thực hiện trò chơi nhảy bungee thì đột nhiên điện của toàn bộ khu vui chơi bị ngắt. Vì vậy mà trong vòng 30 phút sau đó, vị du khách này bị treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao 168 mét.

Theo dõi đoạn clip do du khách quay lại có thể thấy hình ảnh một người chơi đang bị treo lơ lửng giữa không trung với sợi dây cáp quấn quanh người. Tuy nhiên, dường như tâm lý người này khá vững, không có dấu hiệu tỏ ra hoảng sợ, gào thét.



Trả lời truyền thông, quản lý khu vui chơi cho biết toàn khu vực thường có vài lần ngắt điện, thông thường họ sẽ nhận được thông báo trước. Tuy nhiên lần này khu vui chơi cũng không được thông báo nên không kịp chuẩn bị trước hay thông báo cho du khách.

Cuối cùng các nhân viên đã phải hợp lực kéo dây cáp bằng tay để đưa du khách về nơi an toàn. Được biết tinh thần và trang thái của vị du khách này rất ổn định sau khi trở về.

Ảnh Sohu

Lo ngại về vấn đề kỹ thuật, thời tiết xấu cũng như những thông tin thất thiệt đồn thổi trên mạng xã hội. Ngày 29/7, phía khu thắng cảnh cho biết sẽ tạm dừng trò chơi nhảy bungee và sẽ mở trở lại khi thời tiết được cải thiện.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Mấy trò mạo hiểm thường ít xảy ra sự cố nhưng xảy ra phát nào biết phát đấy nên thôi tôi vẫn quyết định không chơi",

"30 phút này chắc đủ để người chơi trải nghiệm sinh tử, suy ngẫm về cuộc đời. Về sau chắc không còn thứ gì trên đời làm sợ hãi được nữa",

"Đang thất tình nhảy để quên nỗi buồn, gặp sự cố giống này chắc không dám thất tình nữa",

"30 phút tưởng chừng như dài đằng đẵng này đủ khiến tôi suy ngẫm lại cuộc đời tại sao lại chọn chơi bungee",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn