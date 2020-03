Dân từ Lào về tránh dịch, Nghệ An đón cách ly trong đêm

Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chiều 26-3 - Ảnh: LÊ THẠCH

Tỉnh Nghệ An đang ráo riết thực hiện các giải pháp mở rộng các khu cách ly tập trung tuyến huyện, để sẵn sàng đón công dân trở về nước cách ly.

Ngày 26-3, hàng trăm công dân làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Lực lượng biên phòng đã bố trí khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế và đưa công dân tới khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An - cho biết đến nay lực lượng biên phòng đã thành lập 45 chốt cố định tại các đường mòn trên tuyến biên giới, và 7 tổ cơ động với sự tham gia của 357 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân và y tế địa phương để kiểm soát người qua lại biên giới.

Riêng tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã làm thủ tục nhập cảnh. Các chốt chặn kiểm soát biên giới phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn biên giới, nhằm trốn tránh sự cách ly của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nghệ An sẽ mở rộng các khu cách ly tập trung tuyến huyện để giảm tải cho các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh - Ảnh: LÊ THẠCH

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An - Ảnh: LÊ THẠCH

Có khoảng 4.000 người dân quê Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở Lào. Những ngày qua, người dân đổ xô về quê tránh dịch - Ảnh: LÊ THẠCH

Lực lượng chức năng đón công dân từ Lào về khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tương Dương, Nghệ An trong đêm 26-3 - Ảnh: ĐÌNH TỶ

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Nghệ An, qua thống kê có khoảng 4.000 người dân quê Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở Lào. Với dự báo số người từ Lào về quê sẽ tiếp tục trở về nhiều hơn, nên tỉnh Nghệ An đang xây dựng phương án mở rộng các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện.

Ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho hay tỉnh đã rà soát, mở thêm các điểm cách ly dọc quốc lộ 7 ở ký túc xá trường học nội trú tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông. Tại TP Vinh và phụ cận sẽ tận dụng các ký túc xá sinh viên chưa đến học.

"Chúng tôi cũng đề xuất Quân khu 4 có thể trưng dụng một số doanh trại quân đội trong trường hợp người dân về dồn dập, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nơi tiếp nhận, ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người cách ly đủ 14 ngày", ông Long nói.

Đến chiều 26-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ của 30 đơn vị tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật với trị giá hơn 16,2 tỉ đồng.

Tỉnh Nghệ An đang cách ly, theo dõi 2.337 người, trong đó có 601 người đang cách ly tại gia đình và nơi cư trú, cách ly tập trung tại tuyến huyện có 110 người, cách ly tập trung tuyến tỉnh có 1.609 người. Ngành y tế Nghệ An đã lấy 342 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, trong đó 150 mẫu đã có kết quả âm tính và số mẫu đang chờ kết quả là 192.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ