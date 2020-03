Bữa cơm trên lá chuối nơi biên giới của bộ đội biên phòng chặn dịch

XEM CLIP:

Ngoài việc kiểm soát chặt tại các cửa khẩu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thành lập 28 chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Mỗi chốt đều có lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Theo thống kê, từ ngày 19 - 23/3, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) đã tiếp nhận, đưa đến các điểm cách ly tập trung gần 400 công dân và 39 phương tiện từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngoài kiểm soát tại cửa khẩu, đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn còn thành lập 6 chốt kiểm soát, từ cột mốc 403 đến cột mốc 406, kiểm soát chặt biên giới, không để người dân vượt biên trái phép.

Ngày 25/3, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Trung tá Nguyễn Sỹ Đức cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn) thành lập 5 tổ, chốt kiểm soát.

Mỗi tổ, chốt gồm 3 cán bộ Biên phòng, 1 cán bộ y tế xã, 1 dân quân và 1 công an xã có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại.

Nếu phát hiện công dân xâm nhập biên giới qua đường mòn lối mở, lực lượng chốt chặn sẽ yêu cầu các cá nhân kê khai y tế, đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng và đưa về khu cách ly theo quy định.

Đơn vị cũng thống nhất với lực lượng chức năng của Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Đồng thời, cử cán bộ xuống tận nhà có các công dân đi lao động, học tập ngoại tỉnh về để tuyên truyền, hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hiện Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang phối hợp với 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý lập khu cách ly tập trung tại các điểm trường để đưa những người từ ngoại tỉnh về địa bàn cách ly theo quy định.

Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Vi Thị Quyên cho biết, thời gian qua, huyện và chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Tại cửa khẩu Nậm Cắn và các chốt kiểm soát đường mòn, chính quyền địa phương đã bố trí cán bộ y tế, công an, dân quân phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra y tế và tuyên truyền phổ biến cho người dân các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nhận biết cách phòng tránh, không gây hoang mang dư luận, tránh tụ tập đông người.

