Dân mạng 'ngán ngẩm' trước nhan sắc 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Âu Hà My

Mới đây, nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi thông báo chia tay chồng sau gần 1 năm kết hôn. Ông xã Âu Hà My đã ngoại tình và bỏ mặc vợ trong lúc cô bị sảy thai. Điều này đã tạo nên cú sốc tâm lí đối với Hà My lẫn gia đình.

Ngay khi thông tin trên vừa xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã "lùng sục" danh tín của "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình của Hà My. Được biết, người này có tên là T.T.T, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Sau khi vụ việc được nhiều người biết đến, cô T. cũng đã khoá trang cá nhân để tránh lời đàm tiếu từ dư luận.

Nhan sắc của "tiểu tam" cũng đã được nhiều dân mạng cho rằng hoàn toàn kém xa Hà My. Nhiều người nhận xét hình ảnh trong video được quay tại nhà khác xa so với những gì cô này đăng tải trên mạng xã hội. Khi không trang điểm, gương mặt của T.T trông khá bình thường.

Một số cư dân mạng đã để lại bình luận ngay dưới bài viết tố chồng ngoại tình của giảng viên Âu Hà My:

- Có phải anh chồng "nhầm đối tượng" không? Nhìn cô bồ thua xa Âu Hà My luôn.

- Thất vọng quá, "tiểu tam" gì mà nhan sắc thế này.

- Có vợ vừa đẹp, vừa giỏi mà không biết giữ.

- Hạnh phúc gia đình không biết trân trọng, để mất rồi hối tiếc. Đáng trách!

- "Tuesday" gì mà nhìn chán vậy trời?!

Trong clip bắt gian chồng ngoại tình tại nhà riêng của "tiểu tam", Âu Hà My đã có thái độ rất bình tĩnh và ứng xử văn minh. Cô cho biết chỉ muốn giải quyết mọi chuyện với chồng một cách đàng hoàng nhất. Trước những lời nói của vợ, anh T.H cũng chỉ biết im lặng, sau đó, anh mong muốn được nói chuyện riêng nhưng không được Âu Hà My và gia đình chấp thuận.

Theo chia sẻ của Âu Hà My, khi chồng gặp khó khăn và công ty vỡ nợ, cô và mẹ đẻ mình đã luôn ở bên để giúp đỡ anh vượt qua. Nhưng anh không hề biết trân trọng điều đó và dối vợ nhiều lần. Lúc bị sảy thai, Hà My gọi chồng nhưng anh không nghe máy khiến cô đã phải gọi cho bạn thân tới giúp.