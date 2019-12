Dân mạng cảm động phát khóc trước cảnh cha ngậm ống truyền dịch cho con suốt 4 tiếng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video do mẹ của đứa bé là cô Huang Liming quay vào ngày 8/12 tại bệnh viện Nhân dân Tân Trịnh, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Anh Wang Chaopeng đang ở bệnh viện chăm sóc con gái You You do bé bị mất nước vì tiêu chảy.

Sở dĩ Wang ngậm ống truyền dịch vì sợ trong thời tiết mùa đông, nước truyền dịch bị lạnh sẽ khiến con gái 1 tuổi bị lạnh và đau.

Đoạn video sau khi được đăng trên mạng Weibo đã thu hút hơn 160 triệu lượt xem và 13.000 bình luận. Dân mạng rất cảm động trước hành động của Wang, và bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn trọng người cha này.

“Tình yêu của người cha giống như một ngọn núi. Bé gái quả là một đứa trẻ may mắn”, tài khoản Xin Yi Yi bình luận.

Tuy nhiên, Chen Jie - một y tá từ Bệnh viện Nhân dân Tân Trịnh lại cho biết, ống truyền dịch không cần làm ấm trước khi sử dụng.

“Hành động của anh ấy rất cảm động nhưng chúng tôi khuyên bạn không làm vậy”, y tá nói và nhấn mạnh thêm rằng thay vào đó phụ huynh có thể dùng cốc nước nóng để làm ấm tay cho trẻ.