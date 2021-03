Đàm Vĩnh Hưng thuê xe cẩu sang nhà fan bứng 'cây khủng'

Đàm Vĩnh Hưng gây 'sốc' khi thuê xe cẩu đến bứng cây hoa giấy 'khủng' được một fan cứng tặng. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi livestream khoe món quà độc đáo mà người hâm mộ gửi tặng. Biết thần tượng vốn yêu thích cây cối và thường săn lùng cây cảnh độc lạ để trong vườn nhà, người này đã tặng nam ca sĩ một cây hoa giấy khổng lồ. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước to lớn, cây hoa mà nam ca sĩ được nhận còn khiến khán giả “mê mẩn” bởi sắc hồng rực rỡ. Những tán cây dài, sà xuống mặt đất với nhiều chùm hoa rực rỡ bắt mắt.

Chia sẻ về sự việc, giọng ca Xin lỗi tình yêu cho hay: “Tui bắt đầu bị mê cây cối và làm đẹp cho ngôi nhà. Chắc mở thêm một công ty chuyên trang trí nhà cửa quá. Người hâm mộ tôi từ lúc trai trẻ, bây giờ đã có con học lớp 10 mà vẫn còn thương và thần tượng Đàm Vĩnh Hưng. Em ấy tặng cho nguyên cây này, hú hồn chưa?”.

Đàm Vĩnh Hưng thuê xe cẩu và nhân lực đến tận nơi mang cây hoa giấy về biệt thự. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Do cây có kích thước lớn, được trồng nhiều năm, bám rễ sâu vào đất nên nam ca sĩ phải huy động nhân lực hỗ trợ cũng như thuê xe đến bứng gốc cây mang về. Chia sẻ trong video, Mr. Đàm bộc bạch: “Tôi được tặng cả cây bông giấy đẹp lắm, to quá bao phủ cả cổng vào nên phải kêu cả xe cẩu đến bứng luôn. Người tặng tôi là một ông chủ, cũng là một fan cứng”. Tiết lộ trong clip, chủ nhân cây hoa giấy cho biết do quá mến mộ huấn luyện viên The Voice cũng như theo dõi anh từ bé nên khi liên lạc được Mr.Đàm, anh liền ngỏ lời với thần tượng.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ cây hoa giấy có tuổi đời gần 10 năm, mất đến 3 tiếng đồng hồ để vận chuyển về nhà. Nam ca sĩ bộc bạch: “Cây hoa giấy bị vướng nhiều cây con khác và lưới sắt xung quanh do từ bé lớn lên, len lỏi vào các thanh sắt chống đỡ mà phát triển. Do cây nằm trên nền xi măng nên phải đập xi măng rồi đào rộng thật rộng để không bị đứt rễ. Tôi đưa cây về đến nhà cũng kịp lúc tới giờ bắt đầu cấm xe tải luôn”.

Đàm Vĩnh Hưng khoe cây mai khủng nhận từ người hâm mộ hồi tết Nguyên đán. ẢNH: TL

Video Đàm Vĩnh Hưng được fan bàn luận sôi nổi. Một người xem viết: “Cây bông giấy quá khủng, đặt trong biệt thự thì khỏi chê”. Được biết, đây không phải là lần đầu Mr. Đàm sốc vì được fan mạnh tay tặng quà. Trước đó, anh cũng từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ được một đại gia tặng 2,5 tỉ đồng tiền mặt mừng sinh nhật. Ngoài ra, hàng loạt bạn bè, người quen của anh cũng thường xuyên săn lùng và tìm kiếm những món hàng đắt tiền, độc đáo dành tặng Đàm Vĩnh Hưng mỗi dịp đặc biệt. Tết Nguyên đán vừa qua, nam danh ca còn được một đại gia tặng cây mai cao 5m, trị giá trăm triệu giao đến tận nhà.

Tác giả: Đăng Bách

Nguồn tin: Báo Thanh niên