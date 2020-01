Đâm phải cọc tiêu, 2 vợ chồng thương vong

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng thương vong

Ngày 11/1, Công an quận 12, TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM khiến 2 vợ chồng thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10/1, anh Nguyễn Văn L. (21 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 68D1-376.xx chở vợ là chị Đinh Thị M. (18 tuổi, quê Cà Mau) chạy trên quốc lộ 1 hướng An Sương về Suối Tiên.

Khi tới chân cầu Bình Phước 2 (phường An Phú Đông, quận 12) thì tông vào cọc tiêu phản quang phân cách giữa làn xe máy và làn xe ô tô. Cú va chạm khiến cho hai vợ chồng và chiếc xe máy văng vào làn xe ô tô. Hậu quả khiến chị M. đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh L. bị thương nhẹ.

Chiếc xe máy của 2 nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Nhận thông tin, công an quận 12 có mặt điều tiết phân luồng, khám nghiệm hiện trường. Anh L. cho biết hai vợ chồng làm công nhân và ở trọ tại khu vực Hoá An, TP.Biên Hoà. Vào tối ngày 11/1, hai người cùng nhau đi đến phố Tây Bùi Viện trên địa bàn quận 1 để chơi, nhưng khi về thì anh L. đi lạc đướng xuống khu vực quận 12. Đến khu vực trên trong lúc di chuyển thì xe lạc tay lái khiến anh này tông vào cọc tiêu phản quang.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin