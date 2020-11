Đâm chết người rồi gọi người thân mình đưa đi chữa trị

Nghi can giết người Lưu Tấn Thành đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 24/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xác định danh tính nghi can hung thủ gây ra vụ án mạng tại làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa đêm 21/11. Nghi can được xác định là Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại làng Ktu, xã Glar).

Nghi can bị tạm giữ để điều tra khi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h 20 ngày 21/11, một đối tượng bịt mặt xông vào cửa hàng tạp hoá của ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa). Hung thủ dùng dao đâm 1 nhát vào vùng ngực Sơn rồi bỏ chạy. Ông Sơn gục ngã rồi tử vong trước cửa nhà.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an huyện Đak Đoa và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Đến tối 23/11, lực lượng Công an đã đến gặp ông Thành đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để làm rõ cái chết của ông Sơn. Sau đó, nghi can Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, trưa 21/11, nghi can Thành đi dự đám cưới và có uống bia. Khi trở về nhà, đối tượng tiếp tục mua rượu rồi uống một mình. Trong lúc có hơi men, Thành nhớ lại chuyện cãi cọ với ông Sơn trước đây nên tối cùng ngày đã mang theo 1 con dao nhọn tới cửa hàng của ông này tại làng Dur, xã Glar. Nghi can đâm nạn nhân một nhát sau đó bỏ chạy.

Nghi can Thành sau khi gây án đã đến chòi rẫy của gia đình nằm ngủ. Sáng sớm ngày 22/11, nghi can cảm thấy đau dạ dày, người mệt mỏi nên gọi điện nhờ người thân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chữa trị trong tình trạng suy nhược cơ thể.

Tác giả: Tạ Vĩnh Yên

Nguồn tin: Báo Giao thông