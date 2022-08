Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu

Đối tượng Đặng Ngọc Hồ và hung khí gây án.

Ngày 27/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Hồ (SN 1971, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 23/8, Hồ cùng cháu ruột là anh Đ.M.C. (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê) ngồi ăn nhậu tại nhà của Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hồ cảm thấy mệt, liền lên giường ngồi. Thấy vậy, anh C. không cho Hồ đi nghỉ nên hai bên xô đẩy, giằng co nhau. Bực tức vì bị anh C. chửi, Hồ đã lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm 1 nhát vào vùng cổ khiến anh C. chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hồ đã ném con dao xuống giếng rồi chạy đến nhà chị gái. Được chị gái vận động, Hồ đã đến cơ quan công an để tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Tiền Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong