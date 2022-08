Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX sẽ khai mạc vào ngày 13/8

Phần 1: Diễu hành biểu dương lực lượng gồm: Khối nghi thức: Cờ Tổ quốc - Cờ Olympic - Ảnh Bác Hồ tập thể dục - Kiệu biểu tượng Đại hội - Hồng kỳ; Khối diễu hành: Các đoàn của ngành, huyện, đơn vị, đại diện khối vận động viên và trọng tài.

Phần 2: Các nghi thức của Lễ Khai mạc: Rước và đốt ngọn lửa Đại hội; Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Diễn văn khai mạc; Đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ; Lời hứa của đại diện vận động viên; Lời tuyên thệ của đại diện tổ trọng tài; Trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Phần 3: Đồng diễn nghệ thuật TDTT gồm 3 chương. Chương 1: Tự hào miền quê xứ Nghệ. Chương 2: TDTT Nghệ An hội tụ và tỏa sáng. Chương 3: Nghệ An vươn tầm cao mới. Chương trình nghệ thuật đồng diễn kết hợp 4 tính chất: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao. Trong đó thể hiện được tinh thần đoàn kết, kiên cường cách mạng, hiếu học, cần cù sáng tạo của Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời cũng mô tả được nhịp sống mới của Nhân dân tỉnh Nghệ An Khỏe mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo, chủ nhân xây dựng nên tỉnh Nghệ An “Văn minh - Hiện đại” . Chương trình có sự tham gia của 1.246 diễn viên, vận động viên trong toàn tỉnh.

Sau lễ khai mạc có 6 môn thể thao: điền kinh, bơi, cờ vua, cầu lông, kéo co, bắn nỏ được tổ chức thi đấu tại sân vận động Vinh, bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Nhà thi đấu tỉnh, Nhà tập môn Teakwonđo, Khách sạn Giao tế.

Lễ tổng kết Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 17/8/2022 tại thành phố Vinh.

Theo Phòng Quản lý Thể thao

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn