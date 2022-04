Đặc sản hiếm có ở Bình Định, ai may mắn lắm mới được dịp thưởng thức, 150.000 đồng/hũ

Bình Định là mảnh đất có nhiều địa điểm du lịch đẹp và những món ăn mang đậm đà hương vị miền Trung. Trong đó mắm nhum Mỹ An là cái tên gây thương nhớ với bao du khách gần xa.

Nhum (hay còn gọi là nhím biển hay cầu gai) thường sống theo nhóm trong hốc đá lẫn rong rêu ở vùng biển dọc miền Trung. Chúng có đặc điểm: hình dáng to tròn, bên ngoài nhiều gai và có màu xanh nâu vàng. Dù thân hình xấu xí góc gai nhưng bên trong có phần thịt vàng ươm.

Chị Ngọc Lan (32 tuổi, Bình Định) cho biết: “Nhum là món quà quý hiếm mà biển cả dành tặng cho vùng biên của quê tôi và được ngư dân tận dụng để chế biến thành nhiều món ngon như nhum kho, nhum trộn cơm hay chưng cách thủy. Song ngon nhất vẫn là mắm nhum – món ăn gắn liền với chúng tôi từ bao đời nay”.

Để làm mắm nhum, ngư dân sẽ chọn nhum ta vì chúng có màu bắt mắt và thịt chắc, thơm hơn những loại nhum khác. Hơn cả để bắt được nhum ta không hề dễ, họ phải men theo gánh đá rồi dùng móc sắt giật khẽ chúng vào bao. Còn khua mạnh nhum sẽ bám chặt hơn hoặc bắn gai vào tay.

“Mắm nhum được làm từ loại quả chỉ có ở vùng núi Mỹ An của quê tôi. Có rất nhiều loại nhum khác nhau nhưng để làm mắm, phải chọn loại nhum có màu đen – nhum ta. Khi đó, mắm nhum mới tạo được hương vị đặc sắc, thơm ngon”, người phụ nữ miền Trung nói.

Mắm nhum dễ chế biến song 100kg nhum chỉ làm ra được 2kg mắm nhum, chính vì thế mà rất khó để thưởng thức đặc sản hiếm có này. “Khi ăn, bạn có thể pha thêm với ít tỏi băm, ít ớt và một chút tiêu xay. Mắm nhum rất thơm, đậm chất mùi quả rừng. Vị mặn, chua, ngọt quyện đầy đủ trong mắm nhum Mỹ An sẽ ngậy lên mùi vị thơm ngon nức mũi, vô cùng hấp dẫn và hoàn toàn khác biệt so với những loại mắm khác.

Thường người ta sẽ ăn thịt ba chỉ luộc cuốn bánh tráng và rau sống rồi chấm với mắm nhum. Món ăn tưởng chừng rất đơn giản nhưng đã khiến bao khách du lịch say mê”, chị Ngọc Lan nói.

Muốn mua mắm nhum, du khách có thể đến vùng đất Mỹ An (Phù Mỹ, Bình Định) – nơi “sản sinh” ra đặc sản này hoặc tìm mua ở nhiều tỉnh miền Trung với giá từ 100.000 – 150.000 đồng/hũ.

“Mắm nhum Mỹ An không phổ biến như các loại mắm khác bởi độ hiếm của nó. Do đó nhiều lúc, có tiền cũng không thể mua được vì không biết nơi bán. Vì thế, nếu có dịp hãy thử đặt chân đến Mỹ An, bạn hãy “săn” mua và thưởng thức xem hương vị độc đáo của loại mắm này xem sao. Tôi đảm bảo các bạn sẽ say mê ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.

