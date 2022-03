Đặc sản độc nhất chỉ có ở An Giang, nhìn sợ hãi nhưng cực ngon, 500.000 đồng/kg khách mê mẩn

Trước đây, khi nhắc tới loài bọ cạp, ai cũng nghĩ đây là con vật đáng sợ. Nó còn có tên gọi khác là "bù kẹp" theo phương ngữ miền Tây, đây là loại động vật không xương sống có màu đen nhánh, 2 càng to như càng cua, kích thước bò cạp to cỡ bằng con dế cơm hoặc có khi to hơn. Bọ cạp có chiếc nọc độc ở đuôi, nếu bị cắn có thể gây sưng tấy, đau nhức, ngứa rát trong nhiều ngày.

Ít ai biết bò cạp là đặc sản nổi tiếng của An Giang

Ít ai biết được rằng, ở vùng đất Núi Bảy (An Giang), bọ cạp là một món đặc sản nổi tiếng, là trải nghiệm khó quên với bất cứ du khách nào nếm thử lần đầu. Ở hai bên đường, những con bọ cạp chiên giòn, bọ cạp xiên que nướng thơm phức được bày bán. Ngoài ra, ở đây còn nổi tiếng với món bò cạp xào sả ớt, bò cạp chiên bơ… Bò cạp sau khi chế biến xong thì ăn nóng ngay mới ngon và thường được ăn kèm với các loại rau sống. Nhìn con bọ cạp có vẻ đáng sợ nhưng khi thấy đĩa bò cạp được trình bày đẹp mắt thì vẫn đủ sức đánh thức vị giác của rất nhiều người muốn nếm thử.

Bề ngoài đáng sợ nhưng bọ cạp có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn

"Bọ cạp được làm sạch sẽ, cho nguyên con vào chảo dầu đang sôi, chỉ vài phút là bọ cạp chín vàng, mùi thơm hấp dẫn. Món nhậu này có mặt trong các nhà hàng, quán ăn ở Núi Bảy, được các du khách đến đây tìm ăn thử", chị Hòa - một người bán bọ cạp xiên que nướng cho biết.

Bọ cạp được nhiều người sành ăn tìm mua, các nhà hàng quán ăn tiêu thụ mạnh, vì thế người dân ở nhiều nơi đã coi nghề săn bọ cạp núi là nghề tay trái “hái ra tiền”. Nếu may mắn, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày nhờ săn bọ cạp mang bán.

Chị Hòa cho biết việc săn bọ cạp cũng không hề đơn giản, nếu không cẩn thận sẽ bị cắn rất đau và sưng tấy, loài này sống ở trong hang, quanh các khe đá, vách núi. Trước đây bọ cap có đấy nhưng gần đây, người người đổ xô đi bắt, số lượng bọ cạp cũng giảm dần, ngày càng khan hiếm.

"Chúng thường làm hang trên những bờ đất quanh rẫy điều, cà phê hoặc men theo bờ suối. Hang của chúng gần giống hang cua đồng, to hơn hang dế nhưng miệng hang dẹp chứ không tròn. Trước đây, mọi người thường phải dùng cuốc, thuổng để đào hang nhưng mấy năm gần đây thì dùng kiến nhọt để dụ chúng ra khỏi hang”, chị Hòa chia sẻ.

Người dân nơi đây săn bọ cạp bán cho thương lái với giá khá đắt đỏ, mang lại nguồn thu nhập kha khá

Anh Bình - ở An Giang cho biết, nghề săn bọ cạp trở nên phổ biến bởi nhiều người tìm mua, săn đến đâu thương lái thu mua tới đó. Mỗi ngày có thể bắt được từ 1-2kg, nếu may mắn có thể bắt được từ 3-4kg nên nhiều người ham, rủ nhau vào rừng săn bọ cạp mang bán.

Bọ cạp sinh sản từ 20-30 con mỗi lứa. Khoảng 1-2 tháng chúng lại đẻ lứa mới. Vì vậy, những người đi bắt bọ cạp thường chỉ bắt con to, không bắt bọ cạp mang bầu để vài tháng sau quay lại vẫn còn bọ cạp để bắt.

Bọ cạp được làm sạch, cấp đông rồi nhập cho các nhà hàng, quán ăn

"Sau khi bắt về, bọ cạp được ngâm với nước muối loãng rồi dùng bàn chải rửa từng con, tráng qua một lần nữa bằng rượu rồi gửi cho khách. Đây là món ăn kén người thưởng thức nên không phải ai cũng thích, nhưng ai đã ăn thử món này thì chắc chắn sẽ ghiền. Khi cắn miếng bọ cạp, nghe nổ giòn trong miệng, vị beo béo, ngọt và thơm của thịt hòa quyện với các loại rau thơm tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng mà không món ăn nào cũng có được", anh Bình chia sẻ.

Theo khảo sát, trên thị trường bọ cạp được cấp đông, đóng hộp từ 500 gr được bán với giá lên tới 500 nghìn đồng/kg.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn