Đà Nẵng: Bé một tuổi, nhân viên trong KCN mắc COVID-19

Bệnh nhân T.A.T (BN 13034, 40 tuổi, trú quận Thanh Khê), là nhân viên thợ máy Công ty in Kiến.Vn, Khu Công nghiệp An Đồn. BN là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân N.V.H (BN số 12437). Hiện lực lượng chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế tại xưởng in Kiến.vn - đường số 3, KCN An Đồn.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Thành phố cũng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm là học sinh ở quận Thanh Khê: BN 13121, 13122, 13123 là F1 của BN 1286; BN 13130 là đối tượng lấy mẫu diện rộng của BN 12437. Ngoài ra có em bé một tuổi mắc COVID-19. Trường hợp này là F1 của bà nội (BN 13131) và anh trai (BN 13130).

Trong chiều cùng ngày, các chiến sĩ cùng xe đặc chủng của Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun khử khuẩn tại các khu dân cư liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

Tác giả: Thanh Trần

Nguồn tin: Báo Tiền Phong