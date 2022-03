Cựu Tổng Giám đốc RFC bị cáo buộc tham ô tài sản

Các bị can Phan Minh Anh Ngọc (cựu Tổng Giám đốc RFC), Phan Long Hải Âu (Nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng), Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Các bị can Hồ Nguyễn Bảo Uyên (nhân viên RFC), Đặng Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng kế toán RFC), Lê Anh Tuấn (nhân viên RFC) và Nguyễn Hồng Hải (nhân viên RFC) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

“Hô biến” 100 ha đất thành 780ha

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su RFC Phan Minh Anh Ngọc trong lần hầu tòa của một vụ án khác Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, năm 2011 trên cơ sở đề nghị của Phan Long Hải Âu, Tổng Giám đốc RFC Phan Minh Anh Ngọc đã lợi dụng chức vụ, bàn bạc thỏa thuận thống nhất với Âu sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại RFC. Thủ đoạn của các bị can là nâng khống hạn mức trồng 780 ha cao su ở tỉnh Đăk Lắk , trong khi dự án chỉ được trồng 100 ha, để Ngọc duyệt cho vay số tiền 65 tỷ đồng, nhằm sử dụng một phần vào việc đầu tư trồng cao su, phần còn lại chiếm đoạt cá nhân.

Cụ thể, bị can Âu đã lập và chỉ đạo Nguyễn Anh Tuấn ký hồ sơ khống sử dụng tiền vào dự án nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để RFC giải ngân thông qua 16 khế ước với số tiền 58 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Âu chỉ sử dụng trên 11 tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su, số còn lại trên 46 tỷ đồng, ông Ngọc và Âu đã chiếm đoạt của RFC để sử dụng cá nhân.

Cáo trạng nêu, ông Ngọc có vai trò quyết định việc cho vay, ông Âu có vai trò chủ mưu, ông Tuấn có vai trò giúp sức tích cực trong hành vi tham ô tài sản. Các bị can là cán bộ RFC đã vi phạm quy định cho vay, tạo điều kiện cho các ông Ngọc, Âu và Tuấn chiếm đoạt tiền của RFC. Các bị can đã gây thiệt hại cho RFC 102 tỷ đồng, trong đó 3 bị can nói trên chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền lãi phát sinh do hành vi tham ô gây ra.

Biết hồ sơ vay khống vẫn ký duyệt

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, Phan Minh Anh Ngọc khai nhận biết việc lập hồ sơ vay vốn chỉ là hợp thức hóa cho đủ thủ tục để lấy tiền của RFC. Ngọc đã ký 16 giấy đề nghị vay vốn và khế ước nhận nợ 58 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 7,3 tỷ đồng từ nguồn RFC giải ngân.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này ông Huỳnh Văn Bảo (Chủ tịch HĐQT RFC) đã ban hành nghị quyết yêu cầu ông Ngọc tổ chức, điều hành RFC theo quy định, ngừng cho vay mới, hạn chế giải ngân vốn, tập trung thu hồi nợ. Tuy nhiên, ông Ngọc “bất tuân”, vì vậy ông Bảo đã báo cáo cấp trên và ông Ngọc bị tạm ngưng điều hành RFC. Do đó, Cơ quan điều tra đã không xem xét trách nhiệm của ông Bảo.

Một số cán bộ, nhân viên RFC liên quan vụ án, như bà Trần Thị Mai (Trưởng Ban kiểm soát), bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (phó Trưởng phòng Kế toán), ông Nguyễn Lê Hoàng (phòng Tín dụng), bà Trần Thị Thu Hiền (phòng Kế toán) và 4 thành viên Công ty Minh Hằng, trong đó có Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoàng Thiện, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự vì không có căn cứ.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong