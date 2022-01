"Cứu mẹ em với, em chỉ còn mỗi mẹ mà thôi!"

Ngậm ngùi đưa bố về bản

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là em Lô Văn Tính (SN 1997, trú tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An). Tính là người con duy nhất của ông Lô Văn Tân (SN 1959) và bà Lương Thị Thoan (SN 1961).

Gia đình Tính sống ở xã Hữu Khuông - là một xã khó khăn, biệt lập của huyện Tương Dương nằm ở trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Để ra vào xã Hữu Khuông cách duy nhất là đi thuyền độc mộc mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Bà Lương Thị Thoan được Tính đưa đến thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Cuộc sống của đôi vợ chồng người dân tộc thiểu số ở bản vùng sâu, vùng xa vốn đã khốn khó đủ đường, cái ăn cái mặc hàng ngày còn không đủ…, ông Tân lại đau ốm triền miên. Tuy nhiên, đôi vợ chồng nghèo vẫn quyết tâm nuôi con trai ăn học nên người, bởi ông bà biết chỉ có học hành, tìm được việc làm thì con mới thoát khỏi cái cảnh đói ăn, khốn khó nơi núi rừng heo hút này.

Mọi người ơi xin hãy cứu mẹ em lần cuối

Không phụ lòng bố mẹ, Lô Văn Tính chăm chỉ học hành, vượt qua những khó khăn em trở thành sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An với ước mơ trở thành một thầy giáo "gánh" con chữ đến những bản làng xứ Nghệ. Và cũng để có nghề nghiệp ổn định sau này để bố mẹ đỡ khổ.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tương Dương chăm sóc cho mẹ Tính.

Hàng ngày, đôi vợ chồng lam lũ với nương rẫy, trồng cây ngô, không quản nắng mưa kiếm chút măng rừng bán lấy tiền nuôi con ăn học nơi xa... Cũng vì thế, sức khỏe của hai ông bà ngày càng thêm yếu.

Tháng 6/2021, Tính ra trường cầm tấm bằng về nhà cũng là lúc người cha phát bệnh nặng. Từ đó, thay vì đi tìm việc làm, Tính chạy đôn chạy đáo khắp nơi, một mình đưa bố đi từ bệnh viện tuyến huyện rồi đến tuyến tỉnh.

Những ngày chăm mẹ nơi bệnh viện khiến cho Tính trở nên mệt mỏi hơn, bởi gia đình đã khánh kiệt.

Các bác sĩ cho biết, ông Tân bị hen suyễn nặng đã biến chứng, thêm vào đó là căn bệnh tim. Qua nhiều tháng điều trị ròng rã, ông Tân đã không qua khỏi. Tính ngậm ngùi đưa bố về bản làng.

Chàng trai nghèo kêu cứu vì... sợ mất mẹ

Chồng mất, trước cú sốc quá lớn bà Lương Thị Thoan lại đổ bệnh, không thể đi được. Trên đầu vẫn đội vành khăn tang trắng, Tính lại đưa mẹ đến bệnh viện. Tại bệnh viện tuyến huyện các bác sĩ cho biết, bà Thoan bị thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống… Đặc biệt bà thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng quằn quại, tuy nhiên bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa thể chẩn đoán được bà mắc bệnh gì.

Tính chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Tính bảo, giờ hết tiền nên đành phải đưa mẹ về nhà.

Những ngày cầm cự ở bệnh viện đa khoa Tương Dương, Tính được nhà ăn của bệnh viện đài thọ cơm, cháo, nước... miễn phí.

"Các bác sĩ bảo đưa mẹ xuống bệnh viện tỉnh, ở đó có máy móc thiết bị hiện đại hơn mới có thể chẩn đoán được bệnh của mẹ để điều trị. Nhưng bây giờ em không đưa mẹ đi được nữa...", Lô Văn Tính nghẹn ngào.

Toàn bộ số tiền vay mượn được Tính đã dùng để đưa bố đi điều trị trong nhiều tháng qua. Bây giờ, người con trai dường như đã đến bước đường cùng, đành nuốt nước mắt vào trong nhìn mẹ chịu những cơn đau hành hạ.

Không con tiền chạy chữa ở bệnh viện, Tính phải đưa mẹ về nhà chữa bằng thuốc của bản, chờ vào sự may mắn của ông trời ban.

"Có lẽ vì lo lắng, làm lụng nuôi em ăn học mà bố mẹ lâm bệnh, em đã không cứu được bố rồi, em chỉ còn mỗi mẹ thôi, mọi người cứu mẹ em với", Tính nói trong nước mắt.

Ông Lô Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông cho biết, gia đình em Tính thuộc vào diện khó khăn của xã, bố đã chết, giờ mẹ lại bệnh tật nên càng khó khăn hơn gấp trăm lần.

"Gia đình em Tính vô cùng vất vả ở cái xã nghèo chúng tôi. Vừa qua, bố em ấy mới mất, giờ đến lượt mẹ bị bệnh phải nằm viện, nhưng không có tiền nên em ấy đã xin bệnh viện đưa mẹ về nhà điều trị rồi. Em Tính cũng mới ra trường, nhưng giờ chưa có việc làm, trong khi mẹ bị bệnh nặng một mình em gánh vác là vô cùng vất vả nhà báo à", ông Lô Văn Chiến chia sẻ.

Căn nhà tồi tàn là tài sản giá trị nhất của mẹ con Tính giờ cũng đang tính toán phải bán đi để chữa bệnh cho mẹ.

"Bà Thoan bị thoái hóa đốt sống lưng, kèm theo bệnh huyết áp… các căn bệnh của bà thuộc vào dạng mãn tính. Đặc biệt, vừa qua chồng mất bà cũng bị sốc tâm lý. Phía Trung tâm Y tế chúng tôi cũng cố gắng hết mình để chữa trị cho bà mong bà chóng bình phục…", bác sĩ Vi Văn Duyệt - Khoa y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Tương Dương chia sẻ.

Cuộc sống nơi vùng cao, cái ăn còn không đủ, bệnh tình khiến gia đình Tính lâm vào bước đường cùng. Có nỗi đau nào hơn khi con trai phải nhìn mẹ chịu đau đớn trong sự bất lực. Hơn lúc nào hết gia đình em Tính cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để cứu lấy người mẹ, bởi em chỉ còn mỗi mẹ mà thôi.

"Gia đình em là hộ nghèo, em mới vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm, được chiếc xe máy cũng bán cho mẹ chữa bệnh, giờ thì cạn kiệt rồi. Giờ em đang cố hết sức lo cho mẹ, rồi em sẽ cống hiến cho xã hội như trước kia em từng đưa đoàn tình nguyện của trường em về xã nhà", em Lô Văn Tính ngậm ngùi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 4363: Em Lô Văn Tính Trú Bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. ĐT: 0399.797.731 STK: 0341007142844, Lô Văn Tính, ngân hàng Vietcombank,

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí