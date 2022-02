Cướp xông vào tận nhà ngày mùng 4 Tết, cô gái bị kéo lê trên đường

Trong những ngày cuối năm và đầu xuân năm mới, nhiều tên cướp rất manh động khi liều lĩnh xông vào nhà giở trò cướp giật ngay trước mặt chủ nhà. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tên cướp xông vào tận nhà dân “hành nghề”.

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h50 phút tối mùng 4 Tết (tức 4/2 dương lịch) tại đường Phan Trọng Tuệ (quận Thanh Trì, Hà Nội). Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và sau đó được chính nạn nhân đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy, một cô gái đang phóng xe vào cửa nhà thì tên cướp bất thình lình xông vào, giằng mạnh chiếc túi xách cô đang đeo trên người. Bị tên cướp tấn công bất ngờ, cô gái kéo lê ra đường rồi ngã nhào xuống đất. Dù vậy, cô gái vẫn cố bám chặt túi xách của mình, giằng co quyết liệt.

Tên cướp xông vào nhà, giằng túi xách trên người cô gái khiến nạn nhân ngã nhào ra đất.

Nghe tiếng động bên ngoài nhà, người dân gần đó nhanh chóng chạy ra kiểm tra. Thấy tình hình không ổn, tên cướp liền buông chiếc túi ra rồi bỏ chạy. Cô gái cũng đứng dậy phủi quần áo của mình, không rõ cô có bị thương nặng hay không sau khi giằng co với tên cướp.

Đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, nạn nhân gửi lời nhắn nhủ tới các chị em nên cất túi xách vào cốp xe khi ra đường để tránh gặp phải tình huống nguy hiểm như trên. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều kinh hãi trước độ liều lĩnh của tên cướp. Một số người để lại bình luận:

“Tên cướp này liều lĩnh thật, thế mà dám xông vào nhà cướp trắng trợn như thế”,

“May cho cô gái là hàng xóm ra, không thì không biết tên cướp kia sẽ làm gì rồi”,

“Đáng khen thay cho sự dũng cảm của cô gái”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn