Cuộc chiến kinh hoàng giữa cá sấu và rùa đớp

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn video ghi lại cảnh cá sấu Mỹ dễ dàng hạ gục rùa đớp tại Công viên đầm lầy sông Shallotte ở bang Bắc Carolina mới được chia sẻ hôm 30/5. Rùa đớp vốn được xem là con mồi khó xơi với bất kỳ loài săn mồi nào. Chúng phân bổ rộng rãi ở miền trung và miền đông nước Mỹ.

Loài rùa vạm vỡ này sở hữu chiếc mỏ cứng, bộ móng vuốt sắc nhọn, đuôi hình răng cưa và bộ mai gồ ghề. Với những trang bị tự nhiên này, rùa đớp không có nhiều đối thủ trong môi trường đầm lầy mà chúng sinh sống.

Tuy nhiên, một con cá sấu kích thước lớn rất xứng đáng là một mối nguy hiểm cho loài rùa cứng đầu này. Giới nghiên cứu từng ghi nhận cá sấu ăn thịt rùa đớp và một số con rùa đớp trưởng thành sống sót với những vết răng trên mai.

Bộ hàm dài chắc chắn và lực cắn khỏe giúp cá sấu nghiền vỡ mai rùa và nhiều con mồi có vỏ cứng khác, chẳng hạn như tôm hùm đất. Rùa là một phần quan trọng trong chế độ ăn của cá sấu. Những con cá sấu trưởng thành sẽ ăn rùa thường xuyên hơn những con non.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn