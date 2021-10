Cục Cảnh sát Hình sự di lý Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam

Ngày 5/10, nguồn tin của VOV.VN cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã tiến hành di lý bị can Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam tại Quận 1 để tiếp tục tiến hành điều tra.

Bị can Nhâm Hoàng Khang (còn được biết đến với biệt danh "cậu IT") bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/10 để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hình ảnh Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ tại Cần Thơ

Trước đó, báo Thanh Niên thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc.

Theo đó, bằng trình độ cao, Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa, tố cáo các sai phạm đến cơ quan điều tra. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu và tiền đã được chuyển.

Nhâm Hoàng Khang vừa bị bắt vì tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Tháng 7/2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, công an phát hiện vụ việc tống tiền và nhận 400 triệu đồng nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Trước khi bị bắt vì tội "Cưỡng đoạt tài sản", Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm và chấp hành xong án phạt tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận) vào năm 2018. Được biết, thời điểm đó Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tội danh "Tàng trữ trái phép chất m.a túy" và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam.

