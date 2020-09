'Của để dành' của ông Park Hang Seo

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức

Cái tên đầu tiên có thể nhắc tới là Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ đang thuộc biên chế Viettel. Hoàng Đức được phát hiện từ khá sớm, và dù còn khá trẻ, anh đã nhiều lần được HLV Park Hang Seo để mắt tới.

Giải đấu tạo điểm nhấn đầu tiên của Hoàng Đức là VCK U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 5/2017. Đây là giải đấu Hoàng Đức sát cánh bên một loạt gương mặt trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện nay như Quang Hải, Hà Đức Chinh hay Tiến Linh, Trần Thành…Với thể hình lý tưởng (cao 1m83), sở hữu chiếc chân trái khéo léo, Hoàng Đức cũng là mẫu cầu thủ chơi đa năng khi có thể đảm nhiệm cả vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm. Tại giải U20 thế giới, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đá thay Trọng Đại bị chấn thương.

Tuy nhiên phải đến SEA Games 30 (Philippines) khi được HLV Park Hang Seo trọng dụng, tiền vệ Viettel mới thực sự trưởng thành hơn. Anh được ông Park nhiều lần bố trí đá cặp cùng “đàn anh” Đỗ Hùng Dũng và nhờ đó lối chơi ngày càng hoàn thiện hơn. Trong 2 mùa giải gần đây dưới màu áo Viettel, dù phong độ có lúc trồi sụt nhưng Hoàng Đức dần cho thấy sự trưởng thành rất mạnh mẽ. Nếu duy trì được tốc độ phát triển như vừa qua, Hoàng Đức hoàn toàn có tiềm năng để chiếm lĩnh một vị trí ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đức Chiến là một cái tên khác cũng thuộc biên chế Viettel hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển. Giống như Hoàng Đức, hậu vệ sinh năm 1998 sở hữu chiều cao lý tưởng 1m84, có thể thi đấu cả trung vệ hoặc tiền vệ. Ở trận đấu với CLB Hà Nội tại trận Chung kết cúp Quốc gia 2020 mới đây, anh thậm chí được HLV Trương Việt Hoàng đẩy ra biên trái. Tại VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan), Đức Chiến được HLV Park Hang Seo sử dụng khá đều. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu tích luỹ tốt kinh nghiệm, rèn thêm bản lĩnh thi đấu, Đức Chiến sẽ là “của để dành” rất tốt cho HLV Park Hang Seo.

Cùng nổi lên từ giải U20 thế giới, tiền đạo Trần Thành (Huế) không được may mắn như các đồng đội. Anh chính là người ghi bàn duy nhất giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Bahrain ở tứ kết U19 châu Á 2016, góp công lớn vào thành tích lần đầu tham dự giải U20 thế giới sau đó.

Tuy nhiên do chỉ được chơi ở giải hạng Nhất, Trần Thành không có nhiều điều kiện để phát triển. Anh còn kém may mắn khi gặp chấn thương, phải nghỉ thi đấu thời gian khá dài. Hôm 25/9 khi giải hạng Nhất trở lại sau dịch COVID-19, Trần Thành đã lập cú “đúp” đem về chiến thắng 2-1 cho CLB bóng đá Huế trước An Giang. Nếu có cơ hội, việc được rèn luyện ở môi trường V-League chắc chắn có thể giúp “người hùng” một thời của U19 Việt Nam bứt phá.

Cho tới hiện tại, đội hình U20 Việt Nam tham dự giải U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc có lẽ là tập thể gồm nhiều gương mặt trẻ xuất chúng nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài những gương mặt kể trên, có thể kể tới những cái tên khác như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng hay Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Tiến Linh… Không phải ngẫu nhiên, nhiều người tin rằng bên cạnh tài năng, HLV Park Hang Seo khá may mắn khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam ở thời điểm lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, đang độ chính, tiếp nối với lứa trẻ của Quang Hải.

Nếu được đầu tư xứng đáng, rất nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay có thể trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai. V-League vẫn là môi trường bóng đá cao nhất của bóng đá quốc nội. Chính vì vậy, việc nâng tầm chất lượng giải đấu được xem như một giải pháp có tính căn bản, lâu dài.

Tác giả: SONG HUỲNH

Nguồn tin: Báo Tiền phong