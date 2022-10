Cư dân mạng hoảng hốt với diện mạo "ông chú" của Hoài Lâm

Diện mạo mới của Hoài Lâm khiến khán giả hốt hoảng

Dù tuyên bố giải nghệ nhưng với khán giả yêu nhạc đặc biệt yêu mến giọng hát Hoài Lâm, anh chính là giọng hát được săn đón.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm cũng chịu khó tương tác với người hâm mộ và thỉnh thoảng cũng xuất hiện với những bản cover. Mới đây, trên Tiktok đã lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh của Hoài Lâm.

Theo đó, nam ca sĩ đã xuất hiện và hát trong một quán cà phê tại Cần Thơ. Lâu lắm khán giả mới có dịp nghe Hoài Lâm hát live nên ai cũng háo hức.

Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét hiện tại "khó để nhận ra Hoài Lâm" bởi diện mạo anh thay đổi khá nhiều. Hình ảnh "phát tướng" trông thấy và đặc biệt hơn là chiếc "bụng bia" của những ông chú khiến Hoài Lâm trở nên khác lạ. Những người theo dõi sát sao Hoài Lâm cho rằng có vẻ anh đang tăng cân mất kiểm soát.

Khán giả không còn nhận ra Hoài Lâm

Nhưng, quan trọng hơn, khán giả còn nhẳn thayHoài Lâm đã bị thay đổi cả giọng hát. Đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Hoài Lâm hát nhiều chỗ bị hụt hơi và khó lên nốt cao. Sự thay đổi này khiến khán giả ít nhiều tiếc nuối và thất vọng bởi với nhiều khán giả, Hoài Lâm của ngày trước là một giọng ca tài năng. Minh chứng là Hoài Lâm từng được tôn vinh tại giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức vì giọng ca xuất sắc của mình.

Your browser does not support the video tag.

Hoài Lâm trong một buổi biểu diễn mới nhất, diện mạo và giọng hát đều thay đổi

Tác giả: Thùy Trang



Nguồn tin: Báo Người lao động