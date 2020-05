Cụ bà H'Mông khóc thương khi phải bán chó, thanh niên vượt 140km tặng lại bà

Your browser does not support the video tag.

Phải bán chú chó cưng để lấy tiền lo việc gia đình, bà cụ người H’Mông đã khóc nức nở. Video ghi lại hình ảnh cảm động này đã được lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người rơi nước mắt.

Nội dung video cho thấy khi một người đàn ông quyết định mua chú chó, cụ bà vừa khóc vừa chia sẻ, bà nuôi nó từ nhỏ nên rất nhớ thương khi phải bán chú chó đi. Người mua đã động viên bà rằng, anh mua về nuôi nên thỉnh thoảng bà có thể qua nhà thăm.

Sau khi clip được chia sẻ trên nhiều hội nhóm, anh Lê Văn Tiến - một người chuyên buôn các giống chó quý - đã quyết định trả lại chú chó cho bà cụ.

Anh Tiến cho biết, sáng nay anh đã cùng 2 người bạn của mình đi từ huyện Quản Bạ sang huyện Mèo Vạc (Hà Giang) để gặp người bán chó cho mình, nhờ họ dẫn tới tận nhà bà để tặng lại.

‘Nhà tôi cách nhà bà 140km. Tôi đi từ 7 giờ sáng, đến 12 giờ trưa thì tới nơi’.

Anh Tiến kể, cụ bà nói tiếng H’Mông nên anh cũng không biết tên cụ là gì. Cụ hiện sinh sống với vợ chồng người cháu. Giống như nhiều bà con ở đây, hoàn cảnh gia đình cụ cũng rất khó khăn.

Cụ cho biết đã nuôi con chó được 11 tháng. Đây là giống chó H’Mông cộc đuôi, rất hiếm. Khi xem video, tôi đã bật khóc khi chứng kiến tình cảm cụ dành cho con vật. Vì thế, tôi đã quyết định tặng lại con chó cho cụ’.

Anh Lê Văn Tiến (bên phải) - người tặng lại cho cụ bà H'mong chú chó bà đã bán đi. Ảnh: NVCC

‘Nhiều người nói rằng, tôi tặng lại cụ thì đến lúc nào đó, cụ cũng sẽ lại bán đi thôi. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi cũng có dặn dò cụ cố gắng nuôi nó cho tới khi nó chết. Nếu cụ muốn nuôi con khác, tôi sẵn sàng tặng cho cụ một con mới. Nhưng khi tôi đã tặng lại cho cụ, nếu ngày mai cụ có bán nó đi luôn thì đó là quyền của cụ. Tôi chỉ muốn làm việc này vì sự trân trọng của mình dành cho tình cảm giữa cụ và chú chó’.

Anh Tiến không tiết lộ mức giá anh mua lại con chó, nhưng anh cho biết nó không phải là một số tiền nhỏ. Anh bảo, anh là người gốc Hưng Yên, lấy vợ người H'Mông và đang sinh sống ở huyện Quản Bạ. ‘Gia đình tôi không giàu, thậm chí vợ chồng tôi và 2 đứa con vẫn đang ở nhà đi thuê, nhưng tôi đồng cảm với tình cảm của cụ dành cho chú chó’.

Anh Tiến cũng cho biết, ngoài việc tặng lại con chó cho cụ, anh cũng kêu gọi anh em trong hội buôn chó ủng hộ thêm cho gia đình cụ. Kết quả là anh kêu gọi được hơn 5 triệu đồng của mọi người, cộng thêm 1 triệu đồng của riêng anh để trao tặng cho cụ.

‘Tôi cũng trích ra vài trăm nghìn trong số tiền này để mua một ít lương thực phẩm tặng gia đình cụ. Chúng tôi rất vui vì lời kêu gọi của mình được mọi người ủng hộ’.