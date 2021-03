Đoạn clip được cô cháu gái chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu. Theo đó, cô ghi lại giây phút tạm biệt của cụ ngoại và bà ngoại. Bà ngoại của cô trước khi lên ô tô của con ra về, quay lại vẫy chào mẹ già. Hai mẹ con đứng cách nhau 2 lớp hàng rào vẫn còn lưu luyến phút tạm biệt.

Your browser does not support the video tag.

Cụ bà 103 tuổi vẫy tay tiễn con gái 80 tuổi: "Lần này nữa thôi, lần sau về không con mẹ"

Cô cháu gái chia sẻ, trong lúc tạm biệt, cụ bà hơn 100 tuổi nói với ra: "Lần này thôi, lần sau về không con mẹ".

Câu nói của cụ bà khiến dân mạng vô cùng xúc động. Hình ảnh người mẹ già ở lại cũng gợi lên nỗi niềm đau đáu trong nhiều người.

"Xem clip mà chỉ muốn chạy về ôm mẹ ngay. Ai còn mẹ thì đừng để mẹ buồn, mẹ cô đơn", tài khoản Nhật Đông bồi hồi.

"Tình mẫu tử thiêng liêng nhất cuộc đời, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ ở đâu thì ở đó là quê hương", một dân mạng xúc động.

"Nhìn cụ bà lớn tuổi mà thấy thương quá, con lớn khôn đi muôn nơi, chỉ có mẹ là vẫn luôn ở đó, mong chờ các con chở về. Chúc 2 cụ mạnh khỏe, sống an vui cùng con cháu", thành viên Hanh Nguyen bày tỏ.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc