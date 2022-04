CSGT vào tận nhà bắt xe máy vi phạm, hành động của 2 nữ "quái xế" gây chú ý

Theo những hình ảnh ghi lại từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8/4 vừa qua. Lúc này, 2 cô gái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị 2 đồng chí CSGT đuổi theo, yêu cầu dừng lại làm việc.

Thế nhưng, họ không chấp hành hiệu lệnh và cứ thế phóng xe vào trong nhà bên đường để tẩu thoát. Thấy vậy, chiến sĩ CSGT vào tận nơi, dắt phương tiện ra ngoài để lập biên bản làm việc. Chứng kiến sự việc, chủ nhà của camera an ninh dưới đây không khỏi ngơ ngác đứng nhìn.

CSGT lao vào tận nhà bắt xe, hành động của 2 "quái xế"

Không rõ 2 cô gái trên còn vi phạm luật giao thông nào khác nữa không, nhưng hành vi bỏ chạy, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ khiến số đông lắc đầu, ngán ngẩm.

