CSGT TP Vinh dùng ô tô chở cháu bé 2 tuổi đến bệnh viện cấp cứu

Sự việc xảy ra vào 9h ngày 29/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An). Vào thời điểm đó, anh Phan Tất Thuần, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành đưa con trai 2 tuổi có biểu hiện nôn trớ, co giật vào bệnh viện cấp cứu.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của CSGT anh Thuấn đã đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Lúc này, toàn TP Vinh đang thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu người dân phải có giấy đi đường mới được đi lại. Lúc này, Thượng úy Nguyễn Kim Cương, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp cận, hỏi thăm tình hình của cháu bé.

Thượng úy Cương đã trao đổi với các thành viên trong Tổ trực chốt và Ban chỉ huy để tìm cách giúp đỡ. Sau đó, anh liên hệ với Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự thành phố và được hỗ trợ phương tiện đưa cháu bé lên thẳng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Nhờ vậy, cháu bé được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. “Sáng cùng ngày, không hiểu vì sao con tôi lại nôn trớ liên tục kèm theo co giật nên vợ chồng tôi đã đưa con vào viện. Do quá lo lắng nên tôi không mang theo giấy tờ gì cả. May mà được các đồng chí CSGT giúp đỡ”, anh Thuần cho biết.

