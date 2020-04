COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, gần 1.000 người Việt ở Mỹ đăng ký về nước

Những người tham gia cuộc trao đổi trực tuyến với Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ (Ảnh: ĐSQ VN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy cũng đề nghị phụ huynh và du học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định di chuyển trong thời điểm này. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn cung cấp các hình thức thông tin hiệu quả để Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ công dân, du học sinh tại khu vực tiểu bang California và 10 bang lân cận ở bờ Tây.

Lãnh sự Việt Nam tại New York Hoàng Thanh Tú lưu ý các du học sinh tại vùng tâm dịch New York cần hết sức chú ý các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời cũng cho biết Lãnh sự quán Việt Nam tại New York luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ công dân và du học sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên cho nhóm người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, đảm bảo cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước.

Một số trường hợp người Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở nước ngoài sẽ cần tiến hành thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để thẩm tra thân nhân và sẽ có phương án phù hợp.