Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt: Có lừa dối khách hàng?

Thông báo đấu giá tài sản.

Ngày 8/4, Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt, có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An) đã có thông báo số 408/2020/TBĐG-VAP về việc “Thông báo đấu giá tài sản”.

Theo đó, tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 188, tờ bản đồ 08, diện tích 2.006 m2, ở xóm Trung Khánh, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Thông báo cũng ghi rõ: Giá khởi điểm: 1.078.072 đồng. Tiền đặt trước: 215.000 đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá là từ ngày thông báo đến 16h ngày 4/5/2020…

Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 14h30 phút ngày 5/5/2020 (thứ 3). Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, khối 4, Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Sau khi có thông báo đấu giá tài sản, nhiều khách hàng đã mua hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Vì vậy, đến ngày 5/5, những người tham gia đấu giá đã đến trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc để đấu giá.

Người tham gia đấu giá đã đến trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc để đấu giá nhưng phải ra về trong thất vọng.

Sau khi không được tham gia đấu giá do phía Công ty đấu giá không tổ chức, 1 số khách hàng đã đến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt, có địa chỉ số 5- D1, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An để hỏi rõ lý do.

Tại đây, văn phòng công ty đã đóng cửa, không có người làm việc. Qua trao đổi theo số điện thoại ghi trong thông báo đấu giá tài sản thì nhận được trả lời vì chưa dán công khai niêm yết Thông báo tại UBND xã Nghi Thạch và xác nhận thông báo đến xã chưa ký. Do đó, không đủ điều kiện cần thiết để tiến hành đấu giá”.

Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Theo ông Trương Văn Hoàng, người được ủy quyền tham gia đấu giá tài sản chia sẻ: “Chúng tôi không nhận được thông tin về việc hoãn tổ chức đấu giá đất. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, hoàn tất các điều kiện theo quy định đấu giá để chờ ngày tham gia thì bỗng nhiên lại không đấu giá nữa theo thông báo. Lý do không tổ chức đấu giá lại không rõ ràng và cũng chẳng có văn bản nào”.

Để được tham gia đấu giá, chúng tôi đã vay mượn tiền để đặt cọc đấu giá đất hơn 200 triệu đồng theo quy định. Giờ đây, chúng tôi như vào thế “tiến thoái, lưỡng nan”. Rút tiền về để trả nợ cũng không được vì lỡ đâu họ đột ngột tổ chức đấu giá mà không hay biết thì chúng tôi không kịp đặt tiền trước và coi như không được tham gia. Mà để lại tiền, không rút về cũng không xong vì phải ôm nợ, trả lãi hoặc tiếp tục vay mượn người khác – ông Trương Văn Hoàng than thở.

Khách hàng chuyển tiền đặt cọc đấu giá đất vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Thậm chí, ngoài việc bỗng nhiên không tổ chức đấu giá không có kế hoạch, căn cứ, lý do rõ ràng thì đến nay Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt vẫn chưa có thông báo mới cụ thể để tổ chức đấu giá tài sản này tiếp theo. Do vậy, những người tham gia đấu giá đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định vẫn phải... chờ.

Chia sẻ về việc này, bà Hồ Thị Thủy, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt cho biết: “Thực tế đơn vị chúng tôi cũng đã thông báo đến 1 số khách hàng từ trước rồi. Do thủ tục niêm yết công khai đấu giá tài sản ở UBND xã Nghi Thạch chưa đầy đủ nên không đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Công ty đã không tổ chức và sẽ thông báo sau. Thông báo đợt sau sẽ đúng như quy định của đấu giá, đúng trình tự tối thiểu 5 ngày công khai ”.

Song, qua tìm hiểu và xác minh được biết, lý do mà vị Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt đưa ra để không tổ chức đấu giá tài sản theo quy định lại hoàn toàn trái ngược. Tại thời điểm này, ngay trên Bảng thông báo của UBND xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc đã dán công khai Thông báo đấu giá tài sản từ rất lâu. UBND xã Nghi Thạch cũng đã xác nhận ký về việc nhận thông báo đấu giá tài sản này từ ngày 9/4/2020.

Thông báo đấu giá tài sản được dán ngay trên Bảng thông báo của UBND xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, là đơn vị tổ chức tổ chức thực hiện việc đấu giá thừa nhận, đơn vị không có thông báo nào về việc hoãn hay không tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất. Việc thực hiện cuộc đấu giá như thế nào đều do Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Thông báo đấu giá tài sản được dán niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Nghi Thạch.

Được biết, hiện nay không ít trường hợp đã xảy ra tình trạng việc không tổ chức đấu giá theo thông báo có thể các Công ty đấu giá đã cố tình làm khó 1 số khách hàng – người muốn tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá nếu không có tiền đặt trước hoặc không nắm rõ lịch tổ chức đấu giá thì đương nhiên sẽ hạn chế hồ sơ (người) tham gia đấu giá. Do đó, Công ty đấu giá sẽ dễ dàng thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác để dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

