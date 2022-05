Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An bị tạm dừng giao dịch cổ phiếu

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo đó, Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An (Mã chứng khoán: CNA), có địa chỉ: Số 36, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, TP Vinh bị tạm dừng giao dịch trong thời gian từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022 (03 phiên giao dịch).

Cụ thể, Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An bị tạm dừng giao dịch do chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Quy chế đăng ký giao dịch.

Hiện, Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu của Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An được giao dịch trở lại bình thường sau khi đơn vị này thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Trường hợp Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An không thực hiện công bố thông tin hết thời giạn tạm dừng giao dịch, Sở GDCK Hà Nội sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức này.

Được biết, trước đây, Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An có tên gọi là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An và là một doanh nghiệp Nhà nước loại I, được hình thành từ năm 1985. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng chè, chế biến và kinh doanh các sản phẩm chè. CNA có vùng nguyên liệu rộng 1,450 ha, cung cấp chè nguyên liệu cho 7 xí nghiệp của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, vào tháng 4/2022 vừa qua, Doanh nghiệp này đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An đổi thành Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An. Đồng thời, Doanh nghiệp này cũng nâng vốn điều lệ từ 19,1 tỷ đồng lên 34,1 tỷ đồng do ông Nguyễn Đức Thắng (SN 1980) là Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Những năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tổng Công ty chè Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, năm 2017 doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 55,6 tỷ đồng. Theo thời gian, doanh thu thuần ngày càng giảm sút khi năm 2020 chỉ đạt 23,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp cũng rơi vào cảnh tương tự. Thậm chí, năm 2020 doanh nghiệp này -461 (âm) triệu đồng, khiến doanh nghiệp này vốn đã khó khăn thì ngày càng chồng chất khó khăn.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn